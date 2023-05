Mit schnellen Schritten rast die 2. Bundesliga auf das Ende der Saison 2022/23 zu. Am Wochenende steht der 32. Spieltag an - SPOX zeigt Euch, welche Entscheidungen da schon fallen können.

Die 2. Bundesliga biegt auf die Zielgeraden der Saison ein. Ähnlich wie in der Bundesliga ist es auch in der 2. Bundesliga im Aufstiegs- und Abstiegskampf weiterhin spannend. Oben haben Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim die Nase vorn, dahinter kämpfen unter anderem der HSV und der FC St. Pauli um den Relegationsrang. Im Abstiegskampf kämpfen noch acht Teams um einen begehrten Platz am rettenden Ufer.

Der 32. Spieltag könnte überall erste wichtige Entscheidungen hervorbringen. Auch wenn nach dem kommenden Wochenende weiterhin einige Entscheidungen ausstehen werden, können einzelne Teams bereits ihr Schicksal für die neue Saison besiegeln.

Es ist an der Zeit, konkret auf die Tabelle zu schauen. SPOX zeigt Euch alle Szenarien: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende in der 2. Bundesliga schon fallen.

2. Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Gegentore Diff. Pkt. 1 SV Darmstadt 98 31 48 27 +21 64 2 1. FC Heidenheim 1846 31 61 31 +30 61 3 Hamburger SV 31 62 43 +19 57 4 FC St. Pauli 31 50 35 +15 53 5 Fortuna Düsseldorf 31 54 40 +14 53 6 SC Paderborn 07 31 63 39 +24 51 7 1. FC Kaiserslautern 31 46 41 +5 45 8 Karlsruher SC 31 52 50 +2 42 9 Hannover 96 31 44 46 -2 40 10 Holstein Kiel 31 48 55 -7 40 11 Magdeburg 31 42 52 -10 39 12 SpVgg Greuther Fürth 31 40 46 -6 37 13 Eintracht Braunschweig 31 38 53 -15 35 14 1. FC Nürnberg 31 29 47 -18 34 15 FC Hansa Rostock 31 28 46 -18 34 16 Arminia Bielefeld 31 46 55 -9 30 17 SSV Jahn Regensburg 31 29 49 -20 28 18 SV Sandhausen 31 34 59 -25 28

2. Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Der Aufstiegskampf

Diese Spiele sind für den Kampf um den Aufstieg am 32. Spieltag entscheidend:

FC St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20.30 Uhr)

Hannover 96 vs. Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr)

SC Paderborn vs. 1. FC Heidenheim (Sonntag, 13.30 Uhr)

Jahn Regensburg vs. HSV (Sonntag, 13.30 Uhr)

An der Tabellenspitze trumpft weiterhin Darmstadt 98. Nachdem es die Lilien am vergangenen Wochenende versäumten, den Aufstieg mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli fix zu machen, erhält das Team von Torsten Lieberknecht am 32. Spieltag eine weitere Chance. Aus eigener Kraft kann Darmstadt dies durch einen Sieg bei Hannover 96 schaffen. Der direkte Aufstieg ist ebenso in trockenen Tüchern, wenn die Lilien (Platz 1, 64 Punkte) nicht weniger Punkte holen als der HSV (Platz 3, 57 Punkte).

Auch der 1. FC Heidenheim (Platz 2, 61 Punkte) könnte am 32. Spieltag den direkten Aufstieg feiern. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg beim SC Paderborn sowie eine gleichzeitige Niederlage des HSV bei Jahn Regensburg.

© getty Am Ziel der Reise? Darmstadt 98 kann am 32. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen.

2. Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Die Relegation

Diese Spiele sind für den Kampf um die Relegation am 32. Spieltag entscheidend:

Die gleichen Partien stehen auch beim Kampf um den Relegationsrang im Fokus. Theoretisch können nämlich noch sechs Teams am Ende der Saison auf dem dritten Platz stehen.

Der HSV, der mal wieder zum Ende der Saison auf dem Relegationsrang der 2. Bundesliga steht, kann sich die beiden zusätzlichen Spiele im Juni noch nicht rechnerisch sichern. Selbst bei einem Sieg bei Jahn Regensburg ist das nicht möglich, da die beiden Verfolger des Stadtrivalen vom FC St. Pauli (Platz 4, 53 Punkte) und Fortuna Düsseldorf (Platz 5, 53 Punkte) im direkten Duell aufeinandertreffen. Bei einem Unentschieden der beiden Verfolger hat der HSV sechs Punkte Vorsprung, der theoretisch allerdings noch wettgemacht werden kann.

Zumindest der SC Paderborn wäre bei einem Punktgewinn des HSV allerdings endgültig raus aus dem Kampf um die Relegation.

© getty Hängende Köpfe oder Blick nach oben: Wo landet der HSV am Ende der Saison in der 2. Bundesliga?

2. Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Der Abstiegskampf

Diese Spiele sind für den Abstiegskampf am 32. Spieltag entscheidend:

1. FC Magdeburg vs. 1. FC Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr)

SV Sandhausen vs. Hansa Rostock (Freitag, 18.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern vs. Arminia Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth vs. Eintracht Braunschweig (Samstag, 13.00 Uhr)

Jahn Regensburg vs. HSV (Sonntag, 13.30 Uhr)

Sieben Teams kämpfen vor dem 32. Spieltag im Abstiegskampf um die Plätze am rettenden Ufer. Die Zahl könnte sich nach dem kommenden Wochenende allerdings deutlich verkleinern.

Die SpVgg Greuther Fürth (Platz 12, 37 Punkte) könnte mit einem eigenen Erfolg den Nichtabstieg eintüten. Eintracht Braunschweig (Platz 13, 35 Punkte) kann mit einem Sieg zumindest schon einmal den direkten Abstieg verhindern. Bei Niederlagen der Konkurrenz kann auch schon der direkte Nichtabstieg gefeiert werden.

Auch der 1. FC Nürnberg (Platz 14, 34 Punkte) und Hansa Rostock (Platz 15, 34 Punkte) könnten bei eigenen Siegen und Patzern der Konkurrenten den Vorsprung auf Rang 16 so erhöhen, dass sie in den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr auf die Abstiegsränge rutschen können.

Richtig brisant wird es auf diesen unteren drei Plätzen, Entscheidungen können dort am 32. Spieltag noch nicht fallen. Arminia Bielefeld (Platz 16, 30 Punkte), Jahn Regensburg (Platz 17, 28 Punkte) und der SV Sandhausen (Platz 18, 28 Punkte) können zwar Big Points sammeln, alle drei Teams werden allerdings auch am 33. Spieltag weiterhin Chancen auf den Relegationsrang 16 haben.

2. Bundesliga: Der 32. Spieltag im Überblick