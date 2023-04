1. FC Magdeburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV ist heute in der 2. Bundesliga zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Mit dem 4:3-Derbysieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende hat der Hamburger SV wieder einiges an Selbstvertrauen getankt. Selbstvertrauen, das die Rothosen in dieser Phase der Saison bitter nötig haben. Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga vor einigen Jahren scheiterte man stets aufgrund der Leistungen in den letzten Ligawochen und in der Relegation am Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Nun soll endlich der Sprung geschafft werden.

Der HSV befindet sich diesbezüglich auf einem guten Weg. Auf Tabellenplatz zwei, der den direkten Aufstieg verspricht und auf dem aktuell der 1. FC Heidenheim verweilt, fehlen im Moment vier Punkte. Allerdings haben die Norddeutschen ein Spiel weniger absolviert. Das holen sie am heutigen Samstag, den 29. April, nach, indem sie in der MDCC-Arena (Magdeburg) auf den Mittelfeldklub 1. FC Magdeburg treffen.

© getty Der HSV kämpft um den Aufstieg in die Bundesliga.

1. FC Magdeburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer die Partie heute live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Der Pay-TV-Sender bietet das Duell nämlich live bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) an, wo um 12.30 Uhr die Vorberichte beginnen. Sven Schröter kümmert sich danach um den Kommentar.

Parallel zu Magdeburg vs. HSV finden in der 2. Bundesliga zwei weitere Spiele statt. Genug, damit Sky dazu eine Konferenz anbietet. Diese wird um 12.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und bei Sky Sport Top Event gezeigt.

Sowohl das Einzelspiel zwischen Magdeburg und Hamburg als auch die Konferenz werden von Sky auch im Livestream übertragen. Den Zugang dazu machen Euch entweder ein SkyGo-Abonnement oder der Streamingdienst WOW frei.

OneFootball stellt zum Spiel ebenfalls eine Übertragung zur Verfügung.

1. FC Magdeburg vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX ist das Spiel ebenfalls zu sehen, wir tickern die wichtigsten Ereignisse des Spiels für Euch ausführlich mit. So verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV.

