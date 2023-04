Das Samstagabendspiel am 28. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Tag der 1. FC Kaiserslautern und der HSV. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Zweitligaduell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am heutigen Samstag, den 15. April, den HSV zum Duell in der 2. Bundesliga. Die Abendpartie am 28. Spieltag startet um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Mit 53 Zählern nach 27 Spieltagen befindet sich der HSV mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg zeigte der Hamburger SV am vergangenen Spieltag im Nordduell gegen Hannover 96 seine ganze Klasse. Mit 6:1 fegte das Team von Tim Walter über Hannover 96 hinweg - ein echtes Statement im Aufstiegsrennen. Bestätigt der HSV heute diese Leistung im Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern?

Eine Niederlage setzte es dagegen am vergangenen Wochenende für die heutigen Gastgeber aus Kaiserslautern. Gegen Eintracht Braunschweig verloren die Lauterer mit 0:1. Der 1. FC Kaiserslautern spielt dennoch eine starke Saison, mit 40 Punkten befindet sich das Team von Dirk Schuster im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Auf einen Dreier wartet der 1. FC Kaiserslautern jedoch schon seit fünf Spielen.

1. FC Kaiserslautern vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

28. Spieltag, Bundesliga

1. FC Kaiserslautern vs. HSV

15. April

20.30 Uhr

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Sport1, Sky

Sport1, Sky-Go-App, WOW, OneFootball

SPOX

© getty 53 Zähler sammelte der HSV bislang im Aufstiegsrennen.

1. FC Kaiserslautern vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am heutigen Abend Sport1 das Abendspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem HSV live und in voller Länge. Sport1 beginnt mit den Vorberichten zur Partie um 19.30 Uhr. Der Sportsender zeigt das Duell alternativ im kostenlosen Livestream auf sport1.de.

Für die Pay-TV-Übertragung der Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem HSV ist heute Sky zuständig. Der Pay-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Ab 20.25 Uhr könnt Ihr das Zweitligaduell auch auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event verfolgen. Sky bietet ebenfalls einen Livestream der Begegnung an. Diesen findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Einen Livestream der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem HSV bietet am heutigen Abend zudem OneFootball an. OneFootball bietet Euch die Möglichkeit, das Abendspiel als Einzelstream zu erwerben.

1. FC Kaiserslautern vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - Bormuth, K. Kraus, Tomiak - J. Zimmer, Ritter, Niehues, Zuck - Klement - Redondo, Boyd

Luthe - Bormuth, K. Kraus, Tomiak - J. Zimmer, Ritter, Niehues, Zuck - Klement - Redondo, Boyd HSV: Heuer Fernandes - Katterbach, Heyer, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

1. FC Kaiserslautern vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem HSV heute nicht im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir verfolgen für Euch die komplette Partie in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr keine Szene des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag