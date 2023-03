2. Bundesliga: Arminia Bielefeld entlässt Trainer Daniel Scherning

Zweitligist Arminia Bielefeld hat einen Tag nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi Trainer Daniel Scherning von seinen Aufgaben entbunden. Bis auf Weiteres werden die Assistenzcoaches Sebastian Hille und Danilo de Souza die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Das teilten die Ostwestfalen am Dienstagabend mit.

"Die Entscheidung ist uns nach vertrauensvollen Gesprächen mit Daniel Scherning alles andere als leichtgefallen. Für uns ist sie nach umfangreicher Analyse leider alternativlos", erklärten Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemeinsam in einer Pressemitteilung.

Nach dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison droht der Arminia der Sturz in die 3. Liga. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Am Sonntag wurde eine 3:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (3:3) verspielt.

"Insbesondere die Eindrücke und der Verlauf des Spiels am vergangenen Sonntag in Braunschweig sind für uns bedauerlicherweise Anlass gewesen, eine Entscheidung treffen zu müssen", schrieben Geschäftsführung und Aufsichtsrat weiter.

Erst am Montag hatte der Verein nach knapp zwölf Jahren die Trennung von Arabi bekannt gegeben. Der heute 44-Jährige hatte seine Tätigkeit im März 2011 als Sportlicher Leiter in Bielefeld begonnen. Im September 2016 berief ihn der Aufsichtsrat zum Sport-Geschäftsführer.

Scherning war erst im Saisonverlauf zum Bundesliga-Absteiger gewechselt. Der 39-Jährige war am 18. August auf seinen erfolglosen Vorgänger Uli Forte gefolgt.