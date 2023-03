2. Bundesliga, Relegation 2023: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Spielzeit 2022/23 bewegt sich auf die entscheidende Phase zu. Zeit für uns, einen Schritt weiter zu gehen und einen Blick auf die anstehende Relegation zu werfen. Alle Infos zum Datum, den Terminen sowie der Übertragung im TV und LIvestream findet Ihr hier.

Die Saison 2022/23 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, welche Teams den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse schaffen werden. Doch bevor die Entscheidung fällt, stehen erst einmal die Relegationsspiele an, in denen der 16. der 2. Bundesliga und der Drittplatzierte der 3. Liga um den letzten freien Platz in der zweiten deutschen Spielklasse kämpfen werden.

In der Vergangenheit sorgten die Relegationsspiele der 2. Liga oft für Dramatik und boten zahlreiche denkwürdige Momente. So erinnern sich viele Fußballfans sicher noch an das Relegationsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt im Jahr 2020, als der Nürnberger Fabian Schleusener in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum Klassenerhalt erzielte.

Die Mannschaften, die in diesem Jahr in der Relegation antreten werden, stehen derzeit natürlich noch nicht fest. Dies wird auch erst mit Beendigung aller 34 Spieltage der Fall sein. Eines ist aber schon jetzt sicher: Die Spiele werden garantiert für Emotionen sorgen, denn der gesamte Erfolg eines Spieljahres wird für für zwei Mannschaften am Ausgang dieser beiden Spieler gemessen.

© imago images 10.07.2020: Der Nürnberger Fabian Schleusener erzielt in der 90+6. Minute das entscheidende Tor, das dem FCN den Klassenerhalt sichert.

2. Bundesliga, Relegation 2023: Datum, Termine

Erst im Januar veröffentlichte die DFL die finalen Termine für die beiden Relegationsspiele zwischen Liga zwei und drei. Die Daten könnt Ihr der folgenden Auflistung entnehmen:

Hinspiel: 2. Juni

2. Juni Rückspiel: 6. Juni

Übrigens: Die Relegationsspiele zwischen den ersten beiden Ligen werden jeweils einen Tag früher ausgetragen.

2. Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es an dieser Stelle tolle Nachrichten: Die Relegationsspiele werden allesamt sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Stream verfügbar sein. Alle weiteren Infos haben wir Euch im Folgenden zusammengefasst.

2. Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im Free-TV

Hin- und Rückspiel der Relegation 2023 werden beide auf dem Free-TV-Sender Sat.1 zu sehen sein. Noch unklar ist, wann die entsprechende Berichterstattung beginnen wird und welche Kommentatoren, Moderatoren und Reporter vor Ort zum Einsatz kommen. Sobald es weitere Infos dazu gibt, bringen wir diesen Artikel auf den neusten Stand.

2. Bundesliga, Relegation 2023: Übertragung im kostenlosen Livestream

Auch eine kostenfreie Übertragung im Livestream wird es zu den Relegationsspielen der 2. Bundesliga geben. Hier habt Ihr sogar die Wahl, denn: sowohl auf der Plattform JOYN als auch auf der Website ran.de wird die Ausstrahlung zu sehen sein.

2. Bundesliga, Relegation 2023: Die letzten Duelle