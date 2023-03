KSC vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 1:0

Der KSC empfängt am heutigen Tag den HSV zum Duell in der 2. Bundesliga. SPOX verfolgt für Euch die komplette Partie am 24. Spieltag im Liveticker.

KSC - HSV 1:0 Tore 1:0 Nebel (10.) Aufstellung KSC Gersbeck - Thiede, Kobald, M. Franke, Heise - Gondorf, Jensen, Nebel, Wanitzek - Schleusener, Kaufmann Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Katterbach, David, Heyer, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Gelbe Karten -

KSC vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor KSC

10.: Tooor für den KSC.

6.: Glatzel kann weiterspielen, die Schulter scheint ihn dann doch nicht so extrem zu belasten.

4.: Gondorf wird am eigenen Strafraum mit einem ungenauen Pass in Bedrängnis gebracht, kann aber den Ball noch entscheidend wegspielen. Glatzel springt ihm dabei in die Hacken, sodass es einen Freistoß für die Hausherren gibt. Der Torjäger scheint sich beim Fall an der Schulter verletzt zu haben und muss kurz behandelt werden.

2.: Nicht mal eine Minute ist gespielt, schon hat Hamburg einen ersten Torabschluss, Glatzels Versuch wird von Heyer abgeblockt. Hamburg beginnt direkt ziemlich forsch und agil.

KSC vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff 1. Halbzeit

1.: Die Partie beginnt. Karlsruhe hat soeben angestoßen.

KSC vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da kommen die Spieler. Das Badnerlied wurde schon angestimmt, jetzt läuft die Einlaufmusik und die Fans begrüßen die 22 Akteure. Wird sich der HSV die Tabellenführung schnappen? Finden wir es heraus.

Vor Beginn: Der BBBank Wildpark ist mit knapp 20.000 Zuschauern nahezu ausverkauft. Das Traditionsduell sorgt für viel Spannung im Vorfeld, auch auf den Rängen. Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. Der erfahrene Referee leitet heute seine sechste Partie in der 2. Bundesliga.

Vor Beginn: Wird der KSC heute Toptorjäger Glatzel in den Griff bekommen? Der Mittelstürmer steht aktuell bei 14 Toren und ist auf gutem Wege, sich die Torjägerkrone zu schnappen. Beim KSC verteilen sich die Tore dagegen ein wenig mehr. Marcel Wanitzek und Fabian Schleusener haben jeweils acht Tore erzielt und sind auch für einige Vorlagen verantwortlich. Der Däne Mikkel Kaufmann steht zudem bei fünf Saisontoren.

Vor Beginn: Zwei der formstärksten Teams der Rückrunde treffen heute im Wildpark aufeinander. Und weil der 1. FC Heidenheim sich bei Fortuna Düsseldorf nicht durchsetzen konnte, Darmstadt sogar bei Arminia Bielefeld verlor, hat Hamburg die große Chance, heute die Tabellenführung zu übernehmen. Der KSC hat sich gleichzeitig mit dem erfolgreichen Start ins Jahr 2023 jeglicher akuten Abstiegssorgen entledigt und kann dem HSV heute ordentlich in die Suppe spucken.

Vor Beginn: Auch beim Tabellenzweiten gibt es im Vergleich zur Vorwoche eine Veränderung. Schonlau fehlt den Rothosen in der Verteidigung, Heyer rutscht für ihn in die Startelf. Kittel und Königsdörffer sitzen weiterhin nur auf der Bank und müssen auf Einsatzminuten warten.

Vor Beginn: Beim HSV startet folgende Elf: Heuer Fernandes - Katterbach, David, Heyer, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé.

Vor Beginn: Christian Eichner hat keinen Grund, seine Elf gegenüber dem 2:0-Erfolg bei Hansa Rostock zu verändern - eigentlich. Doch Sebastian Jung fällt kurzfritig aus. Ihn ersetzt Manuel Thiede auf der Rechtsverteidigerposition. Tim Breithaupt, wertvollster Spieler des KSC fällt mit einem Knöchelbruch weiterhin aus. Für ihn spielt zurzeit Leon Jensen im Mittelfeld.

Vor Beginn: Die Aufstellung des KSC liegt vor: Gersbeck - Thiede, Kobald, M. Franke, Heise - Gondorf, Jensen, Nebel, Wanitzek - Schleusener, Kaufmann

Vor Beginn: Mit 48 Zählern nach 23 Spieltagen befindet sich der HSV mitten drin im Kampf um den Aufstieg. Am vergangenen Spieltag zeigte das Team von Tim Walter beim 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg eine starke Leistung. Auch der KSC zeigte sich zuletzt in hervorragenderer Form, der heutige Gastgeber gewann seine vergangenen vier Zweitligaduelle. Welches Team verlässt heute den Platz als Sieger?

Vor Beginn: Die Begegnung am 24. Spieltag der 2. Bundesliga startet um 13.30 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem KSC und dem HSV.

© getty Mit 48 Punkten befindet sich der HSV mitten im Aufstiegsrennen.

KSC vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

KSC: Gersbeck - Thiede, Kobald, M. Franke, Heise - Gondorf, Jensen, Nebel, Wanitzek - Schleusener, Kaufmann

Gersbeck - Thiede, Kobald, M. Franke, Heise - Gondorf, Jensen, Nebel, Wanitzek - Schleusener, Kaufmann HSV: Heuer Fernandes - Katterbach, David, Heyer, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

