Lex-Tyger Lobinger dankt Kaiserslautern-Fans für Unterstützung nach Tod seines Vaters

Lex-Tyger Lobinger, der Sohn des verstorbenen Tim Lobinger, hat sich bei den Fans des 1. FC Kaiserslautern für die Unterstützung bedankt.

"Vielen Dank für diese tolle Aktion und die ganzen lieben Worte und Nachrichten. Leider schaffe ich es aktuell noch nicht näher drauf einzugehen. Ich weiß das sehr zu schätzen!", schrieb Lobinger auf Instagram.

Die Fans der Pfälzer hatten nach dem Spiel des FCK beim SC Paderborn (0:1) am Freitag ein großes Plakat mit der Aufschrift "Kopf hoch, Lex-Tyger!" entrollt und Applaus gespendet. Der 23 Jahre alte Angreifer, der wegen des Todes seines Vaters nicht im Kader stand, war aber mit dem Team nach Paderborn gereist und stand nach dem Spiel auch sichtlich bewegt auf dem Rasen.

"Dass Tyger nach diesem Schicksalsschlag heute bei uns war, rechnet ihm jeder in der Mannschaft hoch an. Was da in einem vorgeht, ist schwer nachzuvollziehen und es ist schwer, ihm gegenüber die richtigen Worte zu finden", erklärte Lauterns Kapitän Jean Zimmer.

Der früherer Hochsprung-Star Tim Lobinger war am Donnerstag im Alter von 50 Jahren gestorben. Lobinger litt seit Jahren an einer schweren Leukämie-Erkrankung.