Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt heute Hansa Rostock den HSV. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 19. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Bundesliga, Hansa Rostock vs. HSV: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der 2. Bundesliga rollt am heutigen Sonntag, 5. Februar, drei Mal der Ball. In einer Partie des 19. Spieltags empfängt Hansa Rostock den Hamburger SV. Angepfiffen wird das Spiel um 13.30 Uhr im Ostseestadion im Rostock.

Die beiden heutigen Gegner sind am vergangenen Wochenende mit unterschiedlichen Ergebnissen aus der langen WM- und Winterpause zurückgekehrt. Hansa Rostock verlor beim 1. FC Heidenheim mit 0:2, während der HSV sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 4:2 gewann, seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauerte. Rostock benötigt dagegen dringend Punkte im Abstiegskampf.

In der Hinrunde gewann Rostock etwas überraschend beim HSV mit 1:0. Schütze des entscheidenden Tores war Kevin Schumacher in der Nachspielzeit. Gelingt dem HSV heute die Revanche oder gibt Hansa erneut den Spielverderber?

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live im TV und im Livestream verfolgen könnt Ihr Hansa Rostock vs. HSV heute nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender ist nämlich im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an allen Zweitligaspielen der Saison 2022/23. Ihr habt die Wahl, ob Ihr Euch die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz ansehen wollt.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) seht Ihr ab 13 Uhr ausschließlich Bilder von der Partie Hansa Rostock vs. Hansa Rostock. Kommentator ist Klaus Veltmann. Die auch die beiden weiteren Sonntagspartien FC St. Pauli vs. Hannover 96 und 1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC beinhaltende Konferenz läuft ab 13 Uhr auf Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Sky bietet zur Partie zwischen Hansa Rostock und dem HSV und zur Konferenz auch jeweils einen Livestream an. Sky-Kunden sehen diesen via der App SkyGo ohne Zusatzzahlung. Alle anderen haben die Möglichkeit, WOW - den Streaming-Dienst von Sky - zu nutzen. Dafür gibt mehrere Angebote, beispielsweise das ein Jahr gültige Monatsabo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro. Über die kostenlosen Apps Sky Go und WOW könnt Ihr die Livestreams auch auf Eurem Handy oder Tablet abrufen.

Den Livestream von Sky zu Rostock vs. HSV zeigt auch OneFootball. Anders als bei Sky könnt Ihr bei OneFootball jedes Einzelspiel für einen einmaligen Preis in Höhe von 3,99 Euro kaufen, ohne ein längerfristiges Abo abschließen zu müssen.

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

SPOX ist in der 2. Bundesliga für Euch ganz nah am Ball. Wir berichten von Hansa Rostock vs. HSV in Form eines ausführlichen Livetickers. Zudem bieten wir heute einen Konferenzticker an.

Hier geht's zum Liveticker Hansa Rostock - HSV.

Hier geht's zum Konferenzticker.

Hansa Rostock vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach, Neidhart - Rhein, Förde - Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek

Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach, Neidhart - Rhein, Förde - Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes, Jatta - Glatzel, Dompé

