In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Hansa Rostock und dem HSV. Die Begegnung am 19. Zweitligaspieltag begleitet SPOX hier für Euch im Liveticker.

Hier geht es zum KONFERENZ-LIVETICKER

Hansa Rostock - HSV 0:0 Tore - Aufstellung Hansa Rostock Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach - Pröger, Neidhart, Fröde, K. Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Königsdörffer, Reis - Jatta, Glatzel, Dompé Gelbe Karten - Heyer (6.)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicker hier für den Refresh der Seite.

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

11.: Zwei Ex-Paderborner im Laufduell. Sebastian Schonlau und Kai Pröger auf der rechten Angriffsseite und der FCH-Spieler fällt. Haris Duljevic zieht den Freistoß im Bogen in den Strafraum und der HSV klärt.

9.: Der HSV mit rund 75 Prozent Ballbesitz bis hierhin und um Ordnung und Aufbau bemüht. Die Gastgeber verschieben aber ganz gut und vor allem gehen sie schon sehr früh auf den Ballführenden.

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Heyer

6.: Diesen Vorstoß beendet Moritz Heyer gegen Pröger rustikal und sieht dafür sehr, sehr früh die Gelbe Karte.

5.: Es wird dann doch etwas undurchsichtiger hier Im Stadion. Ludovit Reis bringt den Ball von links rein, aber die Rostocker stehen eng im eigenen Sechzehner, blocken ab und kontern.

3.: Nico Neidhart mit der ersten Ecke des Spiels und es wird dabei durchaus spannend. Am ersten Pfosten kommt der Ball zu John Verhoek, der aus der Drehung heraus den Abschluss sucht, die Kugel aber über die Querlatte hinweg schaufelt.

2.: Im Gästeblock sind schon wieder alle Lampen, beziehungsweise Pyros an. Ein Nebelproblem auf dem Platz ergibt sich daraus noch nicht.

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff 1. Halbzeit

1.: Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden pfeift das Spiel in diesem Augenblick an. Der Ball rollt!

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einen Grund zum Feiern gibt es für beide Seiten schon vor Anpfiff, denn Frank Pagelsdorf, der beide Mannschaften (Hansa 1994-1997 und 2005-2008, HSV 1997-2001) einst erfolgreich trainierte, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Vor Beginn: Glöckners Gegenüber Tim Walter erwartet ein kerniges Duell: "Wir haben großen Respekt vor dem Gegner, beide Teams werden sich alles abverlangen. Wir müssen mit unseren Mitteln dagegenhalten. Ich erwarte eine hitzige Stimmung, aber genau das finden wir schön."

Vor Beginn: Das Hinspiel in dieser Saison gewannen - drei Tage nach dem Tod von HSV-Legende Uwe Seeler - die Rostocker übrigens im Volksparkstadion mit 1:0. FCH-Coach Glöckner ordnete auf der Pressekonferenz aber bereits ein: "Der HSV ist der Favorit, kommt mit einer breiten Brust und individuellen Klasse - aber auch wir kennen unsere Stärken."

Vor Beginn: Der HSV auf der anderen Seite wird den zweiten Platz auf jeden Fall behalten, wird aber Spitzenreiter Darmstadt kaum auf bis zu fünf Punkte davonziehen lassen wollen. Mit einem Sieg heute blieben die Hamburger auf zwei Punkte dran.

Vor Beginn: Die heutigen Gastgeber stehen vor Beginn der Partie auf dem 11. Platz des Klassements. Was nach Mittelfeld klingt, bedeutet in der engen Liga aber nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Verliert Rostock heute, könnte der Tabellen-Siebzehnte Karlsruhe an den Nordlichtern vorbeiziehen.

Vor Beginn: Völlig vertrauen tut indes Tim Walter seiner Mannschaft aus dem letzten Spiel. Wie beim 2:0 gegen Eintracht Braunschweig steht auch heute nicht einer der Winterneuzugänge in der Startelf.

Vor Beginn: Beim Hamburger SV stehen zum Anpfiff diese Herren an Deck: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Königsdörffer, Reis - Jatta, Glatzel, Dompé.

Vor Beginn: Kai Pröger ist wieder zurück in der Startelf, nachdem er zuletzt etwas Trainingsrückstand hatte und beim 0:2 in Heidenheim fehlte. Für ihn macht Simon Rhein Platz in er Offensivreihe. Weitere Wechsel hat Patrick Glöckner nicht vorgenommen.

Vor Beginn: Die Hansa-Kogge geht sticht heute mit folgender Besatzung in See: Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach - Pröger, Neidhart, Fröde, K. Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek.

Vor Beginn: Der HSV ist mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Das Team von Tim Walter bezwang Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende mit 4:2. Die Hamburger befinden sich also weiterhin mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Hansa Rostock verloren dagegen am 18. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim. Schlagen die Gastgeber heute gegen den HSV zurück und sichern sich wie im Hinspiel die drei Punkte?

Vor Beginn: Das Duell am 19. Spieltag der 2. Bundesliga wird um 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem HSV.

© getty Robert Glatzel schnürte zum Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende einen Doppelpack. Knipst der HSV-Stürmer auch heute gegen Hansa Rostock?

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach - Pröger, Neidhart, Fröde, K. Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek

Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach - Pröger, Neidhart, Fröde, K. Schumacher, Ingelsson, Duljevic - Verhoek HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Königsdörffer, Reis - Jatta, Glatzel, Dompé

Hansa Rostock vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge überträgt Sky ab 13.00 Uhr das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem HSV heute exklusiv im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 2. In der Konferenz seht Ihr die Partie zudem auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event. Mit WOW und der Sky-Go-App bietet Euch der Pay-TV-Sender darüber hinaus die Option das Zweitligaspiel im Liveticker zu verfolgen.

OneFootball zeigt die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem HSV am heutigen Tag ebenfalls im Livestream. OneFootball zeigt als Einzelstream die Übertragung von Sky.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

2. Bundesliga, 19. Spieltag - Die Tabelle