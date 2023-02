1. FC Heidenheim vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga begegnen sich heute der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga geht es am heutigen Samstag (11. Februar) so richtig zur Sache. Der Tabellendritte 1. FC Heidenheim empfängt den Tabellenzweiten Hamburger SV. Das Topspiel des 20. Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen und in der Voith-Arena in Heidenheim ausgetragen.

Im Rennen um den Aufstieg musste Heidenheim am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Eintracht Braunschweig kassierte man nach langer Zeit wieder eine Niederlage. Mit der 0:2-Pleite ist gleichzeitig auch die vier Spiele lange Siegesserie gerissen. Die Serie der Hamburger ist dagegen noch intakt. Aus den vergangenen drei Spielen nahm man die volle Punktzahl mit.

1. FC Heidenheim vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, um Heidenheim vs. Hamburg heute live zu verfolgen. Einerseits zeichnet Sky für die Übertragung verantwortlich. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Zweitligaspielen und zeigt die Partie daher auf folgenden Kanälen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Stefan Hempel übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Im Livestream wird die Partie ebenfalls gezeigt, ebenfalls von Sky. Was Ihr dafür benötigt, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Neben Sky kümmert sich auch Sport1 um die Übertragung des Zweitliga-Topspiels. Im Free-TV und im kostenlosen Livestream werden die Vorberichte zur Partie ab 19.30 Uhr gezeigt. Ruth Hofmann fungiert dabei als Moderatorin.

Zu guter Letzt wird das Spektakel auch bei OneFootball übertragen. Hierfür wird kein Abo benötigt, dafür aber eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

1. FC Heidenheim vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Spiel natürlich nicht fehlen. Wir tickern das Spiel live mit, so bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV.

1. FC Heidenheim vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV

1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 20

20 Datum: 11. Februar 2023

11. Februar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Voith-Arena, Heidenheim

Voith-Arena, Heidenheim TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX



