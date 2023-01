Im ersten Spiel nach der Winterpause trifft der HSV am heutigen Tag auf Eintracht Braunschweig. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Zweitligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 29. Januar, empfängt der HSV am 18. Spieltag der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig zum Duell. Die Begegnung startet um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Für den HSV geht die Mission Aufstieg am heutigen Tag mit der Partie gegen Eintracht Braunschweig weiter. Mit 34 Zählern beendete der HSV die Hinrunde als Zweiter. Die Weichen für den langersehnten Wiederaufstieg hat das Team von Tim Walter damit gestellt.

Aufsteiger Eintracht Braunschweig befindet sich dagegen im Kampf um den Klassenerhalt. 18 Punkte sammelten die Braunschweiger an den ersten 17. Spieltagen der Saison. Der letzte Sieg der Braunschweiger ist jedoch schon eine Weile her. Am 12. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg war Eintracht Braunschweig in der Liga zuletzt erfolgreich. Wie startet das Team von Michael Schiele heute in die Rückrunde?

Das Hinspiel absolvierten die Hamburger und Eintracht Braunschweig im vergangenen Juli. Die Partie gewann der HSV nach einem harten Stück Arbeit letztendlich mit 2:0. Für die beiden Treffer des HSV zeigte sich im Hinspiel Toptorjäger Robert Glatzel zuständig. Die Hoffnungen des HSV liegen auch am heutigen Tag auf Glatzel, der in der Hinrunde für die Hamburger elf Treffer erzielte.

© getty Das Hinspiel gewann der HSV gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0.

HSV vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Heuer Fernandes - Heyer, Schonlau, Montero, Muheim - Meffert - Reis, Königsdörffer - Jatta, Glatzel, Dompé Eintracht Braunschweig: Fejzic - de Medina, Gechter, Decarli - Marx, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, K. Endo - Wintzheimer, Lauberbach

HSV vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge überträgt Sky am heutigen Tag das Duell zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig. Ab 13.00 Uhr seht Ihr die Übertragung des Spiels auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Hansi Küpper kommentiert die Begegnung für den Pay-TV-Sender.

Sky zeigt das Zweitligaspiel am 18. Spieltag heute alternativ in der Konferenz, zusammen mit den beiden anderen Sonntagspartien der 2. Liga. Die Konferenz könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event erleben.

Sky bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders seht Ihr in der Sky-Go-App oder mit dem Angebot von WOW. Den Livestream von Sky zeigt heute zudem OneFootball live und vollumfänglich. Dort könnt Ihr die Partie kostenpflichtig als Einzelstream erwerben.

© getty Der HSV trifft heute auf Eintracht Braunschweig.

HSV vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: 2. Bundesliga, 18. Spieltag

2. Bundesliga, 18. Spieltag Duell: HSV vs. Eintracht Braunschweig

HSV vs. Eintracht Braunschweig Datum: 29. Januar

29. Januar Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

HSV vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die Begegnung zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig in einem ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

