Das Abendspiel am 18. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten am heutigen Tag Hannover 96 und Kaiserslautern. Wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Für Aufsteiger Kaiserslautern beginnt die Rückrunde in der 2. Bundesliga am Abend mit dem Duell gegen Hannover 96. Geht der Höhenflug der Roten Teufel heute gegen Hannover 96 weiter?

Hannover 96 vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 28. Januar, trifft Hannover 96 im Abendspiel der 2. Liga auf Kaiserslautern. Die Begegnung am 18. Spieltag der 2. Bundesliga wird um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover angepfiffen.

In der 2. Bundesliga liegen Hannover 96 und Kaiserslautern im oberen Drittel der Tabelle dicht beieinander. Nur einen Zähler trennen die beiden Teams aktuell. 29 Punkte holte Aufsteiger Kaiserslautern in der Hinrunde und spielt damit eine hervorragende Saison. Vor der Winterpause zeigte sich Kaiserslautern in Topform. Gegen Hannover 96 kann das Team von Dirk Schuster heute den vierte Sieg in Folge einfahren.

Mit Hannover 96 wartet auf Kaiserslautern ein Gegner auf Augenhöhe. Das zeigt auch ein Blick auf das Hinrundenduell am 1. Spieltag. Die Partie gewann Kaiserslautern denkbar knapp mit 2:1. Erst in der Nachspielzeigt erzielte Kevin Kraus den Siegtreffer für die heutigen Gäste. Kann sich Hannover 96 vor heimischer Kulisse heute für die Hinspielniederlage revanchieren und damit an Kaiserslautern in der Tabelle vorbeiziehen?

Hannover 96 vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Heinz von Heiden Arena, Hannover Übertragung im TV: Sport1, Sky

Übertragung im Livestream: Sport1, Sky, OneFootball

Liveticker: SPOX

Hannover 96 vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am heutigen Abend Sport1 die Begegnung zwischen Hannover 96 und Kaiserslautern. Live und vollumfänglich seht Ihr dort das Abendspiel der 2. Liga ab 19.45 Uhr. Sport1 zeigt das Duell zudem im kostenlosen Livestream auf seiner Website.

Für die Übertragung im Pay-TV zeigt sich heute Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender beginnt mit den Vorberichten zum Spiel zwischen Hannover 96 und Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 20.00 Uhr. Ab 20.25 Uhr seht Ihr die Begegnung zudem live auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Als Kommentator für Sky ist heute Stefan Hempel im Einsatz. Als Sky-Kunden könnt Ihr am Abend die Zweitligapartie zudem mit der Sky-Go-App im Livestream sehen. Mit dem Angebot von WOW besitzt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, den Livestream von Sky zu verfolgen.

Den Livestream von Sky seht Ihr alternativ bei OneFootball. OneFootball bietet Euch die Option, das Duell zwischen Hannover 96 und Kaiserslautern, ganz ohne Abo, als Einzelstream zu erwerben.

© getty In der Tabelle trennen Hannover 96 und Kaiserslautern aktuell nur ein Zähler.

Hannover 96 vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Muroya, Köhn - F. Kunze, Besuschkow - Nielsen - Tresoldi, Teuchert

Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Muroya, Köhn - F. Kunze, Besuschkow - Nielsen - Tresoldi, Teuchert Kaiserslautern: Luthe - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Rapp - J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd

Hannover 96 vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Das Abendspiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und Kaiserslautern begleiten wir hier bei SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

