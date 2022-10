Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen sich heute der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Zum Abschluss des 10. Spieltags in der 2. Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 2. Oktober, der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig aufeinander. Die Partie ist eine von dreien am heutigen Fußballnachmittag und wird um 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen. Parallel dazu finden die Spiele Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg und 1. FC Magdeburg gegen Jahn Regensburg statt.

Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Sky und OneFootball. Bei Sky ist die Partie gleich auf mehreren Sendern zu sehen: einzeln ab 13 Uhr mit Christian Straßburger als Kommentator auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), in der Konferenz ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD).

Der 1. FC Kaiserslautern will nach vier Unentschieden in Folge endlich wieder einmal gewinnen.

Auf all diese Sender könnt Ihr auch im Livestream von Sky zugreifen. Dafür braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Um Kaiserslautern vs. Braunschweig bei OneFootball schauen zu können, müsst Ihr einmal 3,99 Euro zahlen.

Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Anlaufstelle ist SPOX, auf der Website wird das Duell nämlich live und ausführlich getickert. Dies gilt auch für die heutigen Parallelspiele in der 2. Bundesliga. Zudem wird auch eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Spahic - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Niehues - J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd

Spahic - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Niehues - J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd Eintracht Braunschweig: Fejzic - de Medina, Behrendt, Benkovic - Marx, Krauße, Nikolaou, Donkor - Pherai - Ujah, Kaufmann

Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig

1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 2. Oktober 2022

2. Oktober 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag