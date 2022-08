Der Hamburger SV empfängt am 5. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98. Hier könnt Ihr das Duell heute im Liveticker verfolgen.

Der Hamburger SV und der SV Darmstadt 98 eröffnen heute den 5. Spieltag der 2. Bundesliga. Wer kann sich im Spitzenspiel durchsetzen? Im Liveticker von SPOX könnt Ihr den gesamten Spielverlauf mitverfolgen.

HSV vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vierter gegen Dritter! In der 2. Bundesliga stehen sich heute zwei Mannschaften gegenüber, die in vier Spielen drei Siege einfahren konnten und eine Partie verloren haben. Sowohl die Hamburger als auch die Darmstädter haben also neun Punkte auf dem Konto - gleich viel wie der Tabellenführer SC Paderborn.

Vor Beginn: Die Partie des 5. Spieltags wird im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Ligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem SV Darmstadt 98.

HSV vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Begegnung im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream, der sich mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW entsperren lässt.

Das Einzelspiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) gezeigt. Als Teil der Konferenz seht Ihr HSV vs. Darmstadt 98 bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event.

Bei OneFootball lässt sich das Duell für 3,99 Euro kaufen.

HSV vs. Darmstadt 98, 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel Darmstadt 98: Schuhen - C. Zimmermann, Gjasula, J. Müller - Bader, Kempe, Schnellhardt, Holland - Marvin Mehlem - P. Tietz, Manu

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paderborn 4 11:4 7 9 2. Heidenheim 4 7:1 6 9 3. Darmstadt 98 4 7:3 4 9 4. Hamburger SV 4 5:1 4 9 5. Holstein Kiel 4 9:5 4 8 6. Jahn Regensburg 4 5:1 4 7 7. St. Pauli 4 9:6 3 7 8. Fortuna Düsseldorf 4 6:5 1 7 8. Kaiserslautern 4 6:5 1 7 10. Sandhausen 4 6:6 0 6 11. Hansa Rostock 4 3:6 -3 6 12. Hannover 96 4 6:8 -2 4 13. Nürnberg 4 4:6 -2 4 14. Karlsruher SC 4 6:11 -5 4 15. Greuther Fürth 4 5:7 -2 3 16. Magdeburg 4 5:9 -4 3 17. Arminia Bielefeld 4 2:9 -7 0 18. Eintracht Braunschweig 4 0:9 -9 0