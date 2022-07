Zweitligist Hamburger SV trifft heute in einem Testspiel auf Aris Saloniki. Wir informieren Euch hier über die Übertragung der Partie live im TV und im Livestream.

Zweitligist Hamburger SV bereitet sich noch bis 2. Juli im österreichischen Bad Loipersdorf auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga vor.

Nach einem Testspiel gegen Hajduk Split am vergangenen Mittwoch (2:2) trifft der HSV am heutigen Freitag in einem weiteren Testspiel auf Aris Saloniki. Gespielt wird im Kräuterdorfstadion in Söchau. Angepfiffen wird das Spiel um 15 Uhr.

Aris Saloniki belegte in der Saison 2021/22 Platz vier in der griechischen Super League. Trainiert wird das Team von German Burgos, der zuvor jahrelang Co-Trainer von Diego Simeone bei Atletico Madrid war.

HSV vs. Aris Saloniki, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV zum Testspiel zwischen dem HSV und Aris Saloniki wird heute nicht angeboten.

Live verfolgen könnt Ihr die Partie aber im Livestream auf HSVtv. Aufgepasst: Für manche Inhalte wird dort eine Gebühr fällig, die je nach Länge des Abonnements variiert. Beim monatlich kündbaren Tarif zahlt Ihr beispielsweise 4,95 Euro.

Das Testspiel gegen Hajduk Split vor paar Tagen lief zudem gratis auf der YouTube-Seite der Rothosen. Aller Voraussicht nach wird dies gegen Saloniki heute ebenfalls der Fall sein.

HSV vs. Aris Saloniki, Übertragung: Wichtigste Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Partie: HSV vs. Aris Saloniki

HSV vs. Aris Saloniki Datum: 1. Juli 2022

1. Juli 2022 Anstoß: 15 Uhr

15 Uhr Austragungsort: Söchau

Söchau Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: HSVtv, YouTube (aller Voraussicht nach)

HSV vs. Aris Saloniki, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der erste Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick

In der 2. Bundesliga wird es für den HSV am 17. Juli ernst. Am 1. Spieltag sind die Hamburger dann bei Eintracht Braunschweig zu Gast.