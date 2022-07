1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga ist wieder zurück! Am ersten Spieltag kriegt es Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Wie Ihr den Ligaauftakt live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Seit gestern wird in der 2. Bundesliga wieder Fußball gespielt. Der erste Spieltag wird am heutigen Samstag, den 16. Juli, fortgesetzt. Insgesamt stehen fünf Partien an, eines davon ist die Partie zwischen dem Aufsteiger 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Stadion

Der Großteil des heutigen Zweitliga-Samstags wird um 13 Uhr absolviert, Magdeburg vs. Düsseldorf ist das einzige, das später ausgetragen wird. Die beiden Mannschaften stehen sich nämlich um 20.30 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena gegenüber - zum ersten Mal überhaupt in der 2. Bundesliga.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der 2. Bundesliga wird auch Magdeburg gegen Düsseldorf heute live und in voller Länge von Sky übertragen. Beim Pay-TV-Sender liegen auch in der Spielzeit 2022/23 die Übertragungsrechte, weswegen Uhr das Spiel auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 gezeigt wird. Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr, als Kommentator im Einsatz ist Stefan Hempel.

© imago images Fortuna Düsseldorf gastiert zum Saisonauftakt in Magdeburg.

Dabei ist das Abendspiel heute nicht nur im TV, sondern auch im Livestream, der kostenpflichtig ist und entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar ist, zu sehen.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Sky ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der heute wegen der 2. Bundesliga im Einsatz ist. Übertragen wird die Begegnung auch im Free-TV und im Livestream bei Sport1. Pro Spieltag - außer am 34. - werden die späten Samstagsspiele nämlich zur Gänze auch beim Sportsender übertragen, dabei handelt es sich um insgesamt 33 Duelle. Im Gegensatz zum Livestream von Sky ist der von Sport1 zudem sogar kostenlos.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Sollte all dies nicht klappen, solltet Ihr also keine Möglichkeit haben, auf die Angebote von Sky und Sport1 zuzugreifen, gibt es immer noch eine Alternative: den Liveticker von SPOX. Bei uns könnt Ihr die gesamte Partie von Anpfiff bis Schlusspfiff live verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2022/23