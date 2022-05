Um einen Platz in der 2. Bundesliga duellieren sich heute Kaiserslautern und Dynamo Dresden in der Relegation. SPOX liefert Euch alle Informationen zu der Übertragung des Hinspiels und hier erfahrt Ihr wo Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Zwischen Kaiserlautern und Dynamo Dresden wird es in der Relegation am heutigen Abend richtig ernst. Schafft der Neuling Dynamo Dresden den Klassenerhalt oder kehrt Kaiserslautern nach vier Saisons in der 3. Liga wieder in die 2. Bundesliga zurück?

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Relegations-Spiel zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden wird am heutigen Freitag, den 20. Mai, um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen. Die Partie wird vor ausverkauftem Haus vor mehr als 46.000 Zuschauern stattfinden. Durch die Rivalität der beiden Vereine, wurde das Spiel im voraus als Hochrisikospiel eingestuft.

Die vergangen Wochen waren in Kaiserslautern äußerst turbulent und endeten schließlich mit der Entlassung von Trainer Marco Antwerpen. In der Liga kassierte Kaiserslautern zuletzt drei Niederlagen in Folge. Daraufhin feuerten die Verantwortlichen letztendlich den Trainer und installierten Dirk Schuster als neuen Hauptübungsleiter. Dem steht mit dem Duell gegen Dynamo Dresden eine große Herausforderung bevor. Kann Kaiserslautern den Trubel der vergangenen Wochen abschütteln und sich heute auf das Sportliche konzentrieren?

Dynamo Dresden landete in der 2. Bundesliga, mit gehörigem Abstand auf das rettende Ufer, auf dem 16. Tabellenplatz. Die Leistungen des Teams von Trainer Guerino Capretti, der die Mannschaft erst im März diesen Jahres übernommen hat, waren in den vergangen Wochen überschaubar. Den letzten Sieg holte Dresden zum Abschluss der Hinrunde gegen Erzgebirge Aue Mitte Dezember. Gegen den Absteiger verlor Dresden zudem am vergangen Spieltag in der Generalprobe für das heutige Spiel mit 0:1. Ein spannendes Spiel zwischen den beiden kriselnden Klubs ist heute also zu erwarten.

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Relegation 2022

Relegation 2022 Spiel: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden Datum: 20. Mai

20. Mai Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: ran.de, ran-App, Sky Ticket, Sky Go-App

Liveticker: SPOX

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream

Sat 1 und Sky zeigen am heutigen Abend die Partie zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr dabei das Spiel auf Sat 1, Sky zeigt sich für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich.

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr heute ab 19.30 Uhr das Relegations-Hinspiel auf Sat 1 live und in voller Länge, welches für den Privatsender von Wolff-Christoph Fuss kommentiert wird.

Sky beginnt die Übertragung seiner Vorberichte heute etwas später um 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt heute um 20.30 Uhr.

© getty Guerino Capretti ist erst seit März im Amt. Gelingt ihm mit Dynamo Dresden der Klassenerhalt?

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sat 1 bietet Euch gleich zwei Optionen das Spiel zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden heute live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den Livestream des Senders findet Ihr in der ran-App oder auf ran.de.

Mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App könnt Ihr als Sky-Kunden ebenfalls am heutigen Abend das Relegations-Duell live und vollumfänglich erleben.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Hercher, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Ritter, Ciftci - J. Zimmer, Wunderlich, Redondo - Boyd

Raab - Hercher, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Ritter, Ciftci - J. Zimmer, Wunderlich, Redondo - Boyd Dynamo Dresden: K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Will - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer

Relegation: Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Das Spiel im Liveticker

Wir verfolgen für Euch die Partie zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden im Liveticker. Falls Ihr die Partie also nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Relegation: Die vergangenen Duelle im Überblick

2. Bundesliga vs. 3. Liga