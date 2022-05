Im Relegations-Duell zwischen Dynamo Dresden und Kaiserlautern steht am heutigen Abend die Entscheidung an. Doch wer zeigt die Begegnung heute live im Free-TV? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rückspiel heute live im TV und im Livestream sehen könnt.

Dynamo Dresden oder Kaiserslautern? Die Frage, welcher der beiden Traditionsklubs in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen wird, entscheidet sich heute Abend. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist noch keine Vorentscheidung im Relegations-Duell gefallen.

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Rückspiel in der Relegation zwischen Dynamo Dresden und Kaiserlautern wird am heutigen Dienstagabend, den 24. Mai, um 20.30 Uhr angepfiffen. Der Showdown um den Platz in der 2. Liga wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ausgetragen.

Damit besitzt der aktuelle Zweitligist Dynamo Dresden einen kleinen Vorteil heute Abend. Vor heimischen Publikum kann der Klub, der erst in der vergangenen Saison aus der 3. Liga aufgestiegen ist, den Klassenerhalt perfekt machen. Das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern war eine umkämpfte und teilweise zerfahrene Partie. Wenige Chancen konnten sich beide Teams erspielen und so ist heute im Rückspiel noch alles offen. Kann Guerino Capretti heute seinen ersten Pflichtspielsieg mit seinen Dresdnern einfahren und damit die Klasse halten?

Dirk Schuster kann mit der Leistung seines Teams in seinem ersten Spiel für Kaiserslautern durchaus zufrieden sein. Gerade in der ersten Halbzeit war der Drittligist das bessere Team und zeigte sich durch Terrence Boyd oder Daniel Hanslik einige Male gefährlich vor dem Dresdner Tor. Einen Treffer vor einer wahnsinnigen Kulisse auf dem Betzenberg blieb den Lauteren jedoch verwehrt. In jedem Fall erwartet uns ein spannendes Rückspiel am heutigen Abend in Dresden.

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Zweitliga-Relegation 2022

Zweitliga-Relegation 2022 Spiel: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern Datum: 24. Mai

24. Mai Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: r an.de, ran-App, Sky Go-App, Sky Ticket, OneFootball

r Liveticker: SPOX

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream

Im Free-TV hat sich in dieser Saison Sat 1 die Übertragungsrechte aller Relegations-Spiele gesichert. Zudem zeigt Sky die Partien im Pay-TV. Wenn Ihr das Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserlautern lieber im Livestream verfolgen wollt, bieten sich Euch heute einige Optionen.

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sat 1 beginnt seine Vorberichte zum Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern heute Abend um 19.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr seht Ihr auf dem Privatsender dann die Partie live und in voller Länge. Wolff-Christoph Fuss ist als Kommentator für Sat 1 im Einsatz, Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung.

Auf Sky könnt Ihr das Rückspiel in der Relegation ab 20.00 Uhr verfolgen. Auf dem Pay-TV-Sender seht Ihr die Partie auch live und vollumfänglich, auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), ab 20.30 Uhr.

© getty Kann Dirk Schuster in seinem zweiten Pflichtspiel für Kaiserslautern den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen?

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der Privatsender Sat 1 bietet Euch am heutigen Abend gleich zwei Optionen, das Duell zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern im kostenlosen Livestream zu sehen. Den Livestream von Sat 1 findet Ihr in der ran-App oder auf der ran-Website.

Mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket bietet Euch Sky ebenfalls zwei Optionen, das Relegations-Spiel am heutigen Abend im Livestream zu erleben. Die letzte Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen, bietet Euch OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben, ohne dass Ihr ein Abonnement abschließen müsst.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Y. Stark - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer

K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Y. Stark - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer Kaiserslautern: Raab - J. Zimmer, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Niehues - Ritter - Hercher, Wunderlich, Redondo - Boyd

Relegation: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch am heutigen Abend das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserlautern in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, Relegation: Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre