Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Zum Hinspiel in der Relegation um einen Platz in der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern heute Dynamo Dresden. Wie sind beide Mannschaften momentan personell aufgestellt? SPOX informiert über die Kader, die Ausfälle und zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen auf.

Wer spielt in der Saison 2022/23 als 18. und damit letztes Team in der 2. Bundesliga? In der Relegation um den letzten Rang in dem Teilnehmerfeld der zweithöchsten deutschen Spielklasse treten der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden gegeneinander an.

Der FCK will von der 3. Liga aufsteigen, Dynamo dagegen beendete die reguläre Saison als Drittletzter der Zweitliga-Tabelle und möchte die Klasse nun im Nachsitzen halten.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften steigt am heutigen Freitag, den 20. Mai, Anstoß ist um 20.30 Uhr. Schauplatz des Aufeinandertreffens ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, am kommenden Dienstag kommt es dann in Dresden zum alles entscheidenden Rückspiel.

2. Bundesliga, Relegation: Die beiden Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde Freitag, 20. Mai 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden Hinspiel Dienstag, 24. Mai 20.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern Rückspiel

© getty Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden zum Hinspiel in der Relegation.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Ausfälle, Kader, Personal

Kaiserslautern: Die Roten Teufel können sich mit Blick auf ihre personelle Situation wahrlich nicht beklagen. Mit Ausnahme von Lucas Röser kann Neu-Coach Dirk Schuster nämlich aus dem Vollen schöpfen. Röser, von 2017 bis 2019 übrigens bei Kontrahent Dynamo unter Vertrag, kuriert schon seit Ende Juni 2021 einen Kreuzbandriss aus.

Dynamo: Bei den Sachsen ist die personelle Situation im Vergleich zum Zweitliga-Abschluss gegen Erzgebirge Aue (0:1) unverändert. "Der Kader, der letzte Woche zu Verfügung stand, steht auch diese Woche zur Verfügung", teilte Guerino Capretti am Mittwoch bei der Pressekonferenz mit.

Will heißen: Außen vor bleiben Kevin Ehlers, Sebastian Mai, Adrian Fein, Luca Herrmann und Patrick Wiegers. Die Fahrt treten sie dennoch mit an. Capretti: "Wir werden als ganzes Team nach Kaiserslautern reisen - auch die, die nicht im Kader sind. Die Idee kam auch aus der Mannschaft, das ist super. Diesen Teamspirit brauchen wir."

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellung

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Ciftci - Hercher, Zuck, Ritter, Götze, Wunderlich - Redondo, Boyd

Raab - Tomiak, Kraus, Ciftci - Hercher, Zuck, Ritter, Götze, Wunderlich - Redondo, Boyd Dresden: Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawusie, Giorbelidze, Akoto, Will, Weihrauch - Daferner, Königsdörffer

2. Bundesliga, Relegation: Ergebnisse der letzten fünf Jahre

Dieses Jahr nehmen es der FCK und Dynamo im Kampf um die 2. Bundesliga miteinander auf. Welche Duelle hat es in den letzten fünf Jahren gegeben und wer setzte sich dabei jeweils durch? SPOX liefert eine Übersicht.