In der Relegation für die 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern. SPOX liefert Euch alle Informationen zu der Übertragung des Rückspiels und hier erfahrt Ihr, wo Ihr Ihr das Duell heute Abend live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Entscheidung in der Zweitliga-Relegation naht! Am heutigen Dienstag, den 24. Mai, kommt es zum Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern. Das entscheidende Duell zwischen dem beiden Teams wird am heutigen Abend um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimspielstätte von Dynamo Dresden, angepfiffen.

Die Ausganglage vor dem heutigen Rückspiel ist äußerst spannend. Im Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern konnte sich keines der Teams einen Vorteil erspielen, die Partie endete am vergangenen Freitag mit 0:0. Der Druck und die Wichtigkeit des Spiels waren beiden Teams über die 90 Minuten deutlich anzumerken. In einem spielerisch eher schwachen Spiel, zeigte sich der Gastgeber Kaiserslautern vor einer atemberaubenden Kulisse im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion in der ersten Hälfte jedoch leicht spielüberlegen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich dann eine ausgeglichene Begegnung, die vor allem vom Kampf geprägt war.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das Duell im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde Ergebnis 20. Mai 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden Hinspiel 0:0 24. Mai 20.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern Rückspiel -:-

Für beide Mannschaften waren die vergangenen Wochen alles andere als einfach: Erst im März wechselte Dynamo Dresden den Trainer und Guerino Capretti wartet seitdem auf einen Pflichtspielsieg seiner Mannschaft. Dresden gewann in dieser Rückrunde keine einzige Partie, ein Unikum im deutschen Profifußball. Für Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster ist das heutige Spiel sein erst zweiter Einsatz als Hauptübungsleiter. Ex-Trainer Marco Antwerpen wurde nämlich nach vier Niederlagen in Folge und dem schon fast sicher geglaubten Aufstieg letztendlich entlassen. Schafft Kaiserslautern am heutigen Tag doch noch den Aufstieg oder kann Dresden vor heimischen Publikum den Klassenerhalt in letzter Minute perfekt machen?

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Y. Stark - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream

Das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern zeigen heute Abend Sat 1 und Sky live im TV. Zudem könnt Ihr die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern in diversen Livestreams verfolgen.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Der Privatsender Sat 1 zeigt heute das Rückspiel zwischen den beiden Traditionsteams live und in voller Länge im Free-TV. Sat 1 beginnt seine Übertragung des Duell um 19.30 Uhr. Als Moderator fungiert Matthias Opdenhövel für Sat 1, Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie für Euch.

Sky zeigt die Partie zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichte auf dem Pay-TV-Sender beginnen heute um 20.00 Uhr. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 20.30 Uhr.

© getty Christoph Daferner war in der vergangen Spielzeit mit 13 Treffern der beste Torschütze der Dresdener. Kann er heute seinen Verein zum Klassenerhalt schießen?

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Ihr wollt das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern lieber im Livestream verfolgen? Dann bieten sich Euch am heutigen Abend gleich mehrere Optionen. Im kostenlosen Livestream von Sat 1 könnt Ihr die Begegnung auf ran.de oder in der ran-App live und vollumfänglich verfolgen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Duell für alle Sky-Kunden in der Sky Go-App oder Ihr bucht das Sky Ticket bei dem Sender, welches es Euch ebenfalls die Möglichkeit bietet, das Relegations-Rückspiel live zu erleben.

Als Letztes bietet OneFootball ebenfalls einen Livestream der Partie zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern an. Ganz ohne Abo, könnt Ihr bei OneFootball die Übertragung von Sky als Einzelstream erwerben.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Event: Zweitliga-Relegation 2022

Zweitliga-Relegation 2022 Partie: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern Datum: 24. Mai

24. Mai Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: r an.de, ran-App, Sky Go-App, Sky Ticket, OneFootball

r Übertragung im Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute im Liveticker

Auf SPOX könnt Ihr am heutigen Abend das Relegations-Duell zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern im Liveticker erleben. Wir tickern für Euch die komplette Begegnung mit, sodass Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

