Der SV Darmstadt 98 empfängt zum Saison-Abschluss in der 2. Bundesliga den SC Paderborn. Gelingt dabei wenigstens noch der Sprung auf den Relegationsplatz? Im Vorfeld des 34. Spieltags klärt SPOX Euch darüber auf, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Spannung ist in der 2. Bundesliga auch am 34. und damit letzten Spieltag definitiv noch gesorgt. Oben in der Tabelle hat bislang nur der FC Schalke 04 (62 Punkte) den Aufstieg sicher, Werder Bremen (60) fehlt noch ein Zähler, der Hamburger SV (57) und der SV Darmstadt (57) werden am Ende wohl um den dritten Rang kämpfen, der die Relegation um einen Platz in der Bundesliga bedeutet.

Während der HSV am heutigen Sonntag, den 15. Mai auswärts gegen Hansa Rostock antritt, empfängt Darmstadt parallel vor heimischer Kulisse den SC Paderborn. Anstoß im Merck-Stadion am Böllenfalltor ist um 15.30 Uhr. Klar ist: Wollen die Hessen zumindest Platz drei erobern, müssen sie ein besseres Ergebnis erzielen als Hamburg. Bedeutet: Ein Remis im Falle einer HSV-Pleite oder einen Sieg im Falle eines HSV-Unentschiedens.

Bleibt die Frag: Wie kann man sich SV Darmstadt 98 gegen SC Paderborn heute live im TV und Livestream ansehen? Hier gibt es die Antwort.

Darmstadt vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Free-TV-Übertragung zu Darmstadt gegen Paderborn wird so wie zu allen anderen heutigen Zweitliga-Spielen nicht geboten - was aber nicht heißt, dass die Begegnung nirgendwo ausgestrahlt wird. Live mit dabei seid Ihr, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky habt.

Der Pay-TV-Sender hält die exklusiven Rechte an der Übertragung der kompletten 2. Bundesliga und zeigt Euch Darmstadt gegen Paderborn heute live auf Sky Sport Bundesliga 5. Als Kommentator wird Klaus Veltman im Einsatz sein und Euch durch die 90 Minuten führen.

Die Übertragung auf dem Kanal startet um 15.20 Uhr, auf den Spieltag einstimmen könnt Ihr Euch aber auch schon vorher. Um 14.30 Uhr beginnt die Zweitliga-Sendung bei Sky auf Sky Sport Bundesliga 5, wo übrigens ab 15.30 Uhr dann auch die Konferenz läuft.

All das könnt Ihr auch via Livestream abrufen. Sky bietet hierzu die Plattformen Sky Go und Sky Ticket an, sofern Ihr beispielsweise von unterwegs aus einschalten wollt.

Darmstadt vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Es ist Euch nicht möglich, im TV oder Livestream einzuschalten, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Es gibt eine Lösung: den Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr während der Partie über alles Wichtige zum Spielgeschehen informiert.

