In der Zweitliga-Relegation zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern steht am heutigen Abend das Rückspiel und damit die Entscheidung auf dem Programm. Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Abend kommt es zum Showdown im Kampf um den letzten Platz in der 2. Bundesliga. Dynamo Dresden empfängt im Rückspiel der Zweitliga-Relegation den 1. FC Kaiserlautern. Das Duell beginnt am heutigen Dienstag, den 24. Mai, um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream?

Gleich zwei TV-Sender zeigen sich am heutigen Abend für die Übertragung des Relegations-Spiels zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern verantwortlich. Alternativ könnt Ihr das Duell heute in einigen Livestreams live und vollumfänglich verfolgen.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern läuft am heutigen Abend im Free-TV! Sat 1 zeigt die Partie live und in voller Länge ab 20.30 Uhr. Die Vorberichte zu der Begegnung, die für den Privatsender von Wolff-Christoph Fuss als Kommentator begleitet wird, seht Ihr auf Sat 1 heute schon um 19.30 Uhr. Für Sat 1 moderiert am heutigen Abend Matthias Opdenhövel die Sendung.

Im Pay-TV zeigt sich Sky für die Übertragung des Duells zuständig. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) seht Ihr ab 20.00 Uhr die Vorberichte zum Spiel. Live und vollumfänglich zeigt Sky das Rückspiel ebenfalls ab 20.30 Uhr.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Auf ran.de und mit der ran-App könnt Ihr am heutigen Abend kostenlos die Partie zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern im Livestream verfolgen. Dabei seht Ihr die Übertragung des Privatsenders Sat 1.

Auch Sky bietet Euch mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket gleich zwei Optionen, das Relegations-Rückspiel heute live und in voller Länge im Livestream zu erleben.

Mit dem Einzelstream von OneFootball könnt Ihr ebenfalls das Duell um die Zweitliga-Zugehörigkeit am heutigen Abend live verfolgen. Ganz ohne Abonnement seht Ihr dort die Übertragung von Sky.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Zweitliga-Relegation 2022

Zweitliga-Relegation 2022 Begegnung: Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern Datum: 24. Mai

24. Mai Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: r an.de, ran-App, Sky Go-App, Sky Ticket, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream? - Die Infos zum Spiel

Im Hinspiel trennten sich Dynamo Dresden und Kaiserslautern 0:0. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion vor ausverkauftem Haus war äußerst intensiv, jedoch mit wenigen Torabschlüssen für beide Teams. Die Last war den Mannschaften von Guerino Capretti und Dirk Schuster in jeder Minute anzusehen.

© getty Gelingt Neu-Trainer Guerino Capretti noch der Klassenerhalt mit Dynamo Dresden?

Dynamo Dresden stieg erst im vergangen Jahr aus der 3. Liga auf und kämpft heute nach einer schwachen Debütsaison in der 2. Bundesliga um das Überleben. Erst im März wechselten die Verantwortlichen in Dresden noch einmal den Trainer im Schlussspurt der Liga. Gelingt Capretti und seinem Team heute noch der Klassenerhalt?

Auch Kaiserslautern wechselte erst vor weinigen Wochen noch den Trainer. Für Dirk Schuster ist die heutige Partie erst das zweite Spiel als Trainer von Kaiserlautern. Er braucht einen Sieg, um die Roten Teufel nach vier Saisons zurück in die 2. Liga zu führen.

2. Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern heute Abend nicht live im TV und Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX richtig aufgehoben. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nämlich nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

