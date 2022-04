Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der 2. Bundesliga! Im Kampf um den Aufstieg treffen am 30. Spieltag Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fünf Runden vor Ende ist die 2. Bundesliga weiterhin spannend. An der Spitze kämpfen zahlreiche Klubs um den Aufstieg in die Bundesliga, darunter auch der SV Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg, die sich am heutigen Sonntag, den 17. April, am 30. Spieltag begegnen. Gemeinsam mit den Parallelspielen SV Darmstadt vs. FC Schalke 04, 1. FC Heidenheim vs. Erzgebirge Aus, Hansa Rostock vs. Jahn Regensburg und FC Ingolstadt vs. SC Paderborn eröffnet Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute um 13.30 Uhr den Zweitligasonntag. Ausgetragen wird das Spiel im Bremer Wohninvest Weserstadion.

Das Spiel in der Hinrunde konnten die Grün-Weißen mit 2:1 für sich entscheiden. Zuletzt musste Bremen jedoch zwei Unentschieden in Folge (gegen St. Pauli und Sandhausen) hinnehmen. Der Gegner aus Nürnberg hingegen nahm von sechs möglichen vier Punkte mit.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Fußballfans, die Werder Bremen gegen Nürnberg sehen möchten, kommen heute nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für die Spiele der zweithöchsten Spielklasse und ist daher heute auch für Bremen vs. Nürnberg zuständig. Das Einzelspiel gibt es ab 13 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. Martin Groß kommentiert für Euch das komplette Duell.

© getty Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga.

Auf Sky könnt Ihr jedoch auch alle anderen Spiele live verfolgen, nicht nur einzeln, sondern als Teil der Sonntagskonferenz, die auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - beides könnt Ihr auch im Livestream bei Sky schauen. Dafür benötigt Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Auch OneFootball ermöglicht es Euch, das Spiel freizuschalten. 3,99 Euro kostet die Übertragung, ein Abo ist dafür nicht nötig.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, Werder gegen Nürnberg heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Platz passiert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg.

Hier geht es zur Zweitligakonferenz am Sonntag.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, C. Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, C. Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch 1. FC Nürnberg: Mathenia - Fischer, Schindler, F. Hübner, Handwerker - Krauß - Tempelmann, Nürnberger - Möller Daehli - Schleimer, Dovedan

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 30

30 Datum: 17. April 2022

17. April 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle