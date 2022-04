Dynamo Dresden empfängt am 30. Spieltag der 2. Bundesliga Holstein Kiel. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dynamo Dresden kämpft um den Klassenerhalt und muss am 30. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den Mittelfeldklub Holstein Kiel ran. Drei Punkte müssen her, gelingt es den Sachsen? Das könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden, aktuell auf Platz 16, befindet sich in der ersten Saison seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga direkt wieder im Kampf um den Klassenerhalt. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Abstand auf die fixen Abstiegsplätze zwar neun Punkte, nach oben fehlt jedoch ebenso einiges. Sechs Punkte müssen die Sachsen aufholen, um vom Relegationsplatz wegzukommen. Dafür müssen heute gegen die Norddeutschen unbedingt Punkte her.

Vor Beginn: Die Partie des 30. Spieltags wird um 13.30 Uhr im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel.

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung der Partie zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel ist der Pay-TV-Sender Sky. Das Einzelspiel wird ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) mit Dominik Müller als Kommentator übertragen. Zudem ist es Teil der Samstagskonferenz, die auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Bundesliga 7 (HD) zu sehen ist.

Darüber hinaus bietet Sky das Duell und die Konferenz auch im Livestream an. Dafür braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bei OneFootball könnt Ihr das Einzelspiel für 3,99 Euro kaufen.

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Königsdörffer, Kade - M. Schröter, Batista Meier - Daferner

K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Königsdörffer, Kade - M. Schröter, Batista Meier - Daferner Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Si. Lorenz, Thesker, Komenda - Holtby - Ignjovski, Mühling, Reese - Pichler, Wriedt

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle