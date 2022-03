Der Tabellendritte der 2. Bundesliga, Werder Bremen, empfängt am heutigen Mittag das Team von Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei Bremen läuft es: Seit neun Spielen sind die Norddeutschen nun schon ungeschlagen. Außer gegen Ingolstadt hat man zudem alle Spiele in dieser Periode gewonnen. Während man zu Beginn der Saison noch seinen Platz gesucht hatte, nicht zuletzt aufgrund des Wirbels um Ex-Trainer Markus Anfang, führte man vor dem 25. Spieltag die Tabelle der zweiten Liga plötzlich wieder an. Kann gegen Dresden der nächste Coup gelingen?

Das wollen die Sachsen natürlich verhindern. Auch wenn es derzeit alles andere als rund läuft. Nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge, hat der Verein erst am Mittwoch die Reißleine gezogen: Cheftrainer Alexander Schmidt (53) wurde entlassen. Seine Nachfolge steht indes auch schon fest. So soll Guerino Capretti, noch bis vor kurzem beim SC Verl angestellt, die Trendwende herbeibringen. Kann das klappen?

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 2. Bundesliga 2021/22

2. Bundesliga 2021/22 Spieltag: 25. Spieltag

25. Spieltag Datum: Sonntag, 06. März 2022

Sonntag, 06. März 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Wohninvest Weserstadion in Bremen

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr Euch das Match zwischen Werder Bremen und Dynamo Dresden anschauen wollt, dann habt Ihr dazu beim Pay-TV-Sender Sky die Möglichkeit. Das Unternehmen besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung. Alle weiteren Informationen, haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

© imago images Klare Sache im Hinspiel: Am 8. Spieltag dieser Zeitliga-Saison hat Dynamo Dresden mit 3:0 gegen Werder Bremen gewonnen.

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV

Grundvoraussetzung, um das Spiel live im linearen Fernsehen zu verfolgen, sind zwei Dinge: Der Sky Q-Receiver zum einen und ein entsprechendes Abonnement zum anderen. Beides in Kombination kommt mit dem Sport und Bundesliga-Paket für monatliche 27€ im Jahrestarif. Neben allen Partien der 2. Bundesliga, könnt Ihr damit auch alle Samstagsspiele der 1. Liga sowie alle Begegnungen des DFB-Pokals und der Premier League anschauen. Zudem bekommt Ihr damit Zugriff auf alle Sessions der kommenden Formel 1-Saison. Weitere Informationen dazu, findet Ihr hier.

Ihr seid bereits Kunde von Sky? Dann müsst Ihr nichts weiter tun, als den Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) aufzurufen. Bereits ab 13.00 Uhr und damit über eine halbe Stunde vor Spielanpfiff, geht die Sendung samt der Vorberichterstattung live. Alternativ zum Einzelstream könnt Ihr Euch das Match auch in der Konferenz zusammen mit den anderen Spielen, Düsseldorf vs. Ingolstadt und Aue vs. Regensburg anschauen.

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

Eine größere Auswahl an Alternativen haben all diejenigen, die sich das Event lieber im Livestream übers Internet zu Gemüte führen wollen. Gleich drei Optionen stellt Sky hier zur Verfügung.

Die erste schließt sich direkt an das oben beschriebene Bundesliga und Sport-Paket an. Mit einem solchen erhaltet Ihr nämlich auch Zugriff auf die App Sky Go. Alle Inhalte, die in Eurem Vertrag enthalten sind, könnt Ihr darüber auch von unterwegs aus oder sogar im Nachhinein verfolgen - und das ganz ohne Aufpreis.

Option Nummer zwei geht ebenfalls direkt von Sky aus. Gemeint ist die Plattform Sky Ticket. Das sogenannte Supersport-Ticket enthält alle Sky zur Verfügung stehenden Sportinhalte. Doch noch ein weiterer Vorteil geht mit dieser Streamingmöglichkeit einher: Anders als das oben beschriebene Paket, ist dieses monatlich kündbar. Insgesamt 29,99€ berechnet das Unternehmen pro Monat, 24,99€ im optionalen Jahrestarif.

Die letzte Alternative ist durch eine Kooperation Skys mit der Fußballplattform OneFootball ins Leben gerufen wurden. Auf der Seite letzterer könnt Ihr nämlich ganz ohne Bindung, die Übertragung einzelner Spiele erwerben. Der Kostenpunkt liegt hier bei einmaligen 3,99€. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wer unsere Seite schon etwas länger verfolgt, der wird es schon geahnt haben: Auch für dieses Spiel bieten wir natürlich wieder einen Liveticker an, in dem wir Euch mit ständigen Updates auf dem Laufenden halten. Klickt Euch rein.

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Rapp, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Rapp, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch Dynamo Dresden: Mitryushkin - Akoto, Sollbauer, Ehlers, Giorbelidze - Will - Weihrauch, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello

Werder Bremen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle nach Ende des 24. Spieltags