Dynamo Dresden und der FC Schalke 04 eröffnen heute den 28. Spieltag der 2. Bundesliga. Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der kurzen Länderspielpause wird der Spielbetrieb der Vereine wieder aufgenommen. In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Freitag, den 1. April, zum Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Schalke 04. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr. Als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Schalke, Tabellenvierter, ist mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer St. Pauli immer noch im Kampf um den Aufstieg. Dynamo Dresden, aktuell Sechzehnter, hingegen kämpft um den Klassenerhalt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung des Spiels zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 zuständig. Sky, der Rechteinhaber der 2. Bundesliga, überträgt die Begegnung sowohl im TV als auch im Livestream.

© getty Das Spiel in der Hinrunde gewannen die Königsblauen mit 3:0.

Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Ab 18 Uhr hört Ihr dabei die Stimme des Kommentatoren Hansi Küpper. Außerdem könnt Ihr auch das Parallelspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue bei Sky verfolgen, nämlich bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Beide Spiele gibt es zudem auch in der Freitagskonferenz, die ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen ist.

Einzelspiele und Konferenz werden jedoch auch im Livestream von Sky angeboten. Dafür benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Darüber hinaus zeigt auch OneFootball heute Dynamo Dresden vs. Schalke 04. Für OneFootball wird - anders als bei Sky - kein Abo benötigt. Eine einmalige Zahlung in Höhe von 3,99 Euro schaltet Euch das Spiel frei.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Wer für das Zweitligaspiel nichts zahlen möchte, muss es auch nicht unbedingt. Wir bei SPOX tickern Dresden vs. Schalke 04 für Euch live mit. So verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden - FC Schalke 04

Dynamo Dresden - FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 28

28 Datum: 1. April 2022

1. April 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle