Hansa Rostock vs. St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga steht das Topspiel des 28. Spieltags zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli an. Wir verraten euch, wie Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Bundesliga, Hansa Rostock vs. FC St. Pauli: Datum Ort, Anpfiff, Infos

In der 2. Bundesliga treffen am heutigen Samstag, 2. April, Hansa Rostock und der FC St. Pauli im Abendspiel aufeinander. Angepfiffen wird das Topspiel um 20.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Nach der Länderspielpause steht in der 2. Bundesliga die heiße Phase des Saisonendspurts an. In diesen geht der FC St. Pauli als Tabellenführer. In Rostock wollen die Paulianer den nächsten Schritt Bundesliga-Aufstieg machen. Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Ligaspielen untermauerte St. Pauli seine Aufstiegsambitionen.

Für Rostock geht es im weiteren Saisonverlauf darum, nicht noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. Vor diesem Spieltag betrug der Vorsprung von Hansa auf Dynamo Dresden sechs Punkte.

2. Bundesliga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 1. April 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC Schalke 04 1:2 Freitag, 1. April 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue 3:2 Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hamburger SV SC Paderborn Samstag, 2. April 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Holstein Kiel Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hannover 96 Jahn Regensburg Samstag, 2. April 20.30 Uhr Hansa Rostock FC St. Pauli Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Werder Bremen SV Sandhausen Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf Sonntag, 3. April 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da Hansa Rostock vs. FC St. Pauli das Samstagabendspiel des 28. Spieltags ist, wird es umfangreich im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream übertragen. Wer alles für die verschiedenen Live-Übertragungen verantwortlich ist, zeigen wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Die Übertragungsrechte im Free-TV an den Samstagabendspielen der 2. Bundesliga liegen in dieser Saison bei Sport1. Der Privatsender zeigt Hansa Rostock vs. FC St. Pauli heute exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Einschalten könnt Ihr bereits um 19.30 Uhr, dann beginnt nämlich die Vorberichterstattung.

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Ebenfalls live könnt Ihr Rostock vs. St. Pauli heute bei Sky sehen. Um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst Ihr allerdings im Besitz eines Abos sein, welches Euch ermöglicht die Spiele der 2. Bundesliga zu sehen.

Die Übertragung des Topspiel beginnt heute auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 20 Uhr. Kommentator des Spiels ist Stefan Hempel.

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

Sport1 bietet parallel zu seiner Free-TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen über Sky Go, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

Über die kostenlosen Apps Sport1, Sky Go und Sky Ticket ist es möglich, den Livestream zu Rostock vs. St. Pauli auch auf verschiedenen Endgeräten und über Smart-TV abzurufen.

Eine weitere kostenpflichtige Alternative bietet die Fußballplattform OneFootball an. Dort könnt Ihr das Spiel für 3,99 Euro einzeln buchen.

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Livestream

SPOX begleitet Hansa Rostock vs. FC St. Pauli heute mit einem schriftlichen Liveticker. Dank zeitnaher Aktualisierungen verpasst Ihr nichts!

Hier geht's zum Liveticker Hansa Rostock - FC St. Pauli.

2. Bundesliga, Hansa Rostock vs. FC St. Pauli: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock : Kolke - T. Becker, Fröde, Roßbach - Neidhart, J. Meier - Rother, H. Behrens, Rhein - Verhoek, Sikan

: Kolke - T. Becker, Fröde, Roßbach - Neidhart, J. Meier - Rother, H. Behrens, Rhein - Verhoek, Sikan FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Makienok, Burgstaller

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle