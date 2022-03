In der 2. Bundesliga empfängt heute Fortuna Düsseldorf den Hamburger SV. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Fortuna Düsseldorf hat heute in der 2. Bundesliga den HSV zu Gast. Gelingt dem HSV ein wichtiger Sieg im Kampf um den Aufstieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Will der HSV die Chance auf den Bundesliga-Aufstieg wahren, muss er heute in Düsseldorf gewinnen. Vor diesem Spieltag liegt der HSV auf Tabellenplatz 7, hat aber eine Partie weniger absolviert. Düsseldorf steckt mitten im Abstiegskampf und kann mit einem Dreier den Vorsprung auf die Abstiegskonkurrenten ausbauen.

Vor Beginn: Die Partie des 27. Spieltags wird heute um 13.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich zum willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem HSV.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - Ao Tanaka, Prib - Narey, Appelkamp - Bozenik, Iyoha

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Fortuna Düsseldorf vs. HSV wird heute exklusiv von Sky live übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8 seht Ihr die Partie auf dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 könnt Ihr zudem die Partie in der Konferenz sehen, zusammen mit den übrigen Zweitligapartien des Samstagmittags.

Sky bietet Euch ebenfalls zwei Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen mit der Sky Go-App oder einem kostenpflichtigen Sky Ticket.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel ebenfalls bei OneFootball streamen. Diesen Livestream könnt Ihr bei OneFootball als Einzelstream ohne Abo erwerben.

