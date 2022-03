In der 2. Bundesliga ist Schalke 04 am heutigen Tag beim FC Ingolstadt zu Gast. Die komplette Begegnung am 26. Spieltag der 2. Liga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Schalke 04 und der FC Ingolstadt duellieren sich heute am 26. Spieltag der 2. Bundesliga. Können die Gäste heute wieder näher an die Aufstiegsplätze rücken? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So schicken die beiden Trainer ihre Teams auf das Feld:

FC Ingolstadt: Stojanovic - Gebauer, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Linsmayer, Röhl, Bilbija, Pick - Pat. Schmidt, Kutschke

Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Flick, Calhanoglu, Churlinov, Drexler - Terodde, Bülter

Vor Beginn: Schalke 04 hat turbulente Wochen hinter sich - außerhalb des Platzes, aber auch sportlich. In der Liga folgte auf ein 1:1-Unentschieden gegen den Karlsruher SC am letzten Spieltag eine bittere Last-Minute-Niederlage gegen Hansa Rostock. Trainer Dimitios Grammozis musste daraufhin seinen Hut nehmen, Mike Büskens betreut nun die Mannschaft bis zum Saisonende. Die Königsblauen sollten heute aber endlich wieder einen Dreier einfahren, der FC Ingolstadt befindet sich mit 15 Punkten nämlich abgeschlagen am Tabellenende der 2. Bundesliga.

Vor Beginn: Die Partie am 26. Spieltag in der 2. Liga beginnt heute um 13.30 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Ingolstadt und Schalke 04.

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

FC Ingolstadt vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt sich Sky heute exklusiv für die Übertragung der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Schalke 04 zuständig. Auf Sky Sport Bundesliga 2 seht Ihr die Partie live und in voller Länge. Alternativ zeigt Sky das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz. Die Übertragungen beginnen auf dem Pay-TV-Sender um 13.00 Uhr.

Mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket könnt Ihr das Spiel auch live und vollumfänglich im Livestream verfolgen. Neben den beiden Livestreams von Sky, bietet OneFootball das Spiel auch im kostenpflichtigen Einzelstream an.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 SV Darmstadt 98 26 53:33 20 48 2 FC St. Pauli 26 52:37 15 48 3 Werder Bremen 25 49:34 15 48 4 1. FC Nürnberg 25 36:33 3 42 5 Hamburger SV 25 45:26 19 41 6 FC Schalke 04 25 49:32 17 41 7 1. FC Heidenheim 1846 25 32:33 -1 39 8 SC Paderborn 07 26 46:37 9 37 9 Karlsruher SC 25 42:39 3 33 10 Jahn Regensburg 25 42:38 4 32 11 Fortuna Düsseldorf 26 32:33 -1 31 12 Hansa Rostock 26 34:43 -9 31 13 Holstein Kiel 26 35:45 -10 31 14 Hannover 96 25 24:35 -11 31 15 SV Sandhausen 26 30:43 -13 30 16 Dynamo Dresden 26 25:35 -10 27 17 Erzgebirge Aue 25 24:48 -24 19 18 FC Ingolstadt 04 25 22:48 -26 15