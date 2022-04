Dynamo Dresden vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute Schalke 04. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 28. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

2. Bundesliga, Dynamo Dresden vs. Schalke 04: Datum Ort, Anpfiff, Infos

Nach der Länderspielpause nimmt die 2. Bundesliga wieder Fahrt auf! Von heute, 1. April, bis kommenden Sonntag stehen die neun Partien des 28. Spieltags auf dem Programm. Am heutigen Freitag kommt es unter anderem zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04.

Abstiegskampf gegen Aufstiegskampf - unter diesem Motto steht das Spiel, welches um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen wird. Nach über zwei Jahren findet ein Dynamo-Heimspiel wieder einmal vor ausverkauftem Haus statt. Alle für das Heimspiel gegen Schalke 04 zur Verfügung stehenden Karten wurden verkauft.

Dresden steht als 16. tief im Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Der Abstand auf den ersten direkten Abstiegsplatz, Platz 17, beträgt zwar neun Punkte, will Dynamo aber nicht noch in direkte Abstiegsnot geraten, wären drei Punkte heute gegen Schalke enorm wichtig.

Nach oben, sprich Richtung Bundesliga, orientiert sich dagegen Schalke 04. Im eng beieinander liegen oberen Feld der 2. Bundesliga liegt der Traditionsklub derzeit als Vierter nur einen Punkt hinter Darmstadt 98 und vier Punkte hinter dem aus dem FC St. Pauli und Werder Bremen bestehenden Topduo. Im Saisonendspurt darf sich Schalke 04 keine unnötigen Punktverluste mehr erlauben.

2. Bundesliga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 1. April 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC Schalke 04 Freitag, 1. April 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hamburger SV SC Paderborn Samstag, 2. April 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Holstein Kiel Samstag, 2. April 13.30 Uhr Hannover 96 Jahn Regensburg Samstag, 2. April 20.30 Uhr Hansa Rostock FC St. Pauli Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Werder Bremen SV Sandhausen Sonntag, 3. April 13.30 Uhr Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf Sonntag, 3. April 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg

Dynamo Dresden vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Dynamo Dresden vs. Schalke 04 heute live im TV oder im Livestream verfolgen will, der benötigt auf alle Fälle ein Abo von Sky. Nur der Pay-TV-Sender besitzt in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der 2. Bundesliga.

Hansi Küpper kommentiert Dresden vs. Schalke 04 heute ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft Dresden vs. Schalke zudem in Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue.

Ihr wollt - oder könnt nur - Dresden vs. Schalke 04 heute im Livestream verfolgen? Auch dafür schafft Sky Abhilfe. Kunden des Pay-TV-Senders können dies mittels der kostenlosen App SkyGo machen, wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen will, muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen. Im Jahresabo wird das benötigte Supersport-Ticket derzeit für monatlich 14,99 Euro angeboten, ein Monatsabo kostet 29,99 Euro.

Ohne ein Abo abschließen zu müssen, könnt Ihr den Sky-Livestream zu Dresden vs. Schalke 04 auch bei OneFootball verfolgen. Ganz kostenlos ist aber auch das nicht, 3,99 Euro müsst Ihr dafür bezahlen.

Dynamo Dresden vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Auf den aktuellen Stand des Spielgeschehens in Dresden bringt Euch heute auch der Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Dynamo Dresden - Schalke 04.

2. Bundesliga, Dynamo Dresden vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden : K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - S. Mai - Diawusie, Y. Stark, Mörschel, M. Schröter - Drchal

: K. Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Giorbelidze - S. Mai - Diawusie, Y. Stark, Mörschel, M. Schröter - Drchal Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Matriciani, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag