Glatzel stellt Petersen-Bestmarke ein - Hampl und Lenz bleiben Rekord-Hattrickschützen

Robert Glatzel vom Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Hattrick im Zweitliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 den Rekord von Nils Petersen und Hans Haunstein eingestellt. Alle drei waren von Anpfiff an dreimal in Folge bis zur 13. Spielminute erfolgreich.

Zwischen den Glatzel-Treffern lagen 7:45 Minuten, was allerdings keine Bestmarke bedeutete. Petersen brauchte im Juli 2015 nur 5 Minuten und 2 Sekunden.

Den Hattrick-Rekord in der 2. Liga haben allerdings Helmut Hampl von Hessen Kassel (1983) und Werner Lenz von Union Solingen (1979) mit Hattricks innerhalb von jeweils vier Minuten aufgestellt.