Der SC Paderborn ist heute zu Gast beim FC Schalke 04. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie am 23. Spieltag der 2. Bundesliga und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der 2. Bundesliga stehen an diesem Wochenende die Begegnungen des 23. Spieltags auf dem Plan. Zum Auftakt duellieren sich am heutigen Tag unter anderem der FC Schalke 04 und der SC Paderborn. Das Spiel wird am heutigen Freitagabend, den 18. Februar, um 18.30 Uhr angepfiffen. Der Austragungsort ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Am vergangenen Spieltag mussten die heutigen Gastgeber in der Liga einen Dämpfer hinnehmen. Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage, setzte es am letzten Spieltag gegen Fortuna eine 1:2-Niederlage. Doppelt bitter: die Konkurrenz um den Aufstieg hat allesamt gepunktet. Schalke ist damit in der Tabelle auf Platz fünf abgerutscht. Der Abstand zur Spitze ist jedoch immer noch gering. Punkte müssen im Aufstiegsrennen aber heute dringend her für die Schalker.

Auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen war vor wenigen Spieltagen auch der SC Paderborn. Durch zwei Unentschieden in Folge und die Niederlage gegen Werder Bremen ist Paderborn in der Tabelle jedoch auf Platz acht abgerutscht. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile schon acht Punkte. Zudem verlor der SC Paderborn mit Sven Michel in der Winterpause einen seiner Führungsspieler. Ein Dreier heute wäre also Balsam für die Seele der Paderborn-Fans.

Schalke vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Matriciani, Palsson, Ouwejan - Churlinov, Drexler - Terodde, Bülter

Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Matriciani, Palsson, Ouwejan - Churlinov, Drexler - Terodde, Bülter SC Paderborn: Huth - Yalcin, van der Werff, Hünemeier, Justvan - Schallenberg, Thalhammer - Srbeny, Klement, Muslija - Pröger

Schalke vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Es bietet sich Euch heutige einige Möglichkeiten, die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn live im TV und Livestream zu verfolgen. Vor allem bei Sky und OneFootball werdet Ihr heute fündig.

Schalke vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 2 seht Ihr die Partie zwischen Schalke und dem SC Paderborn heute live und in voller Länge im TV. Um 18.00 Uhr beginnt Sky seine Übertragung des Spiels. Um 18.30 erfolgt dann der Anpfiff auf Schalke. Hansi Küpper ist für den Pay-TV-Sender als Kommentator im Einsatz.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt Ihr die Partie ebenfalls live sehen. Dort allerdings in der Konferenz, zusammen mit dem Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Heidenheim.

© getty Simon Terodde ist aktuell so etwas wie die Lebensversicherung des S04. Mit 18 Punkten ist er der Topscorer der Schalker.

Schalke vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Möglichkeiten, das Spiel zwischen Schalke und dem SC Paderborn im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden geht das einerseits über die Sky Go-App. Alternativ könnt Ihr bei Sky das Sky Ticket buchen. Wenn Ihr das Sky Ticket besitzt, könnt Ihr heute ebenfalls die Partie zwischen Schalke und Paderborn live sehen.

OneFootball ist für Euch die letzte Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu erleben. Bei OneFootball seht Ihr ebenfalls die Übertragung von Sky. Jedoch müsst Ihr dort kein Abo abschließen, sondern könnt das Spiel als Einzelstream erwerben.

Schalke vs. SC Paderborn, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Ihr könnt Euch auf SPOX verlassen, wenn ihr die Partie heute nicht live im TV sehen könnt. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 23 Spieltag: Die Tabelle