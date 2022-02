SC Paderborn vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden ist am 22. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast beim SC Paderborn. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

SC Paderborn vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga - Anstoß, Ort, Stadion

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 12. Februar, zum Duell zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden. Los geht es um 13.30 Uhr, als Spielstätte dient die Benteler-Arena in Paderborn.

Zur selben Uhrzeit finden in der 2. Bundesliga weitere drei Spiele des 22. Spieltags statt: Hamburger SV vs. 1. FC Heidenheim, Karlsruher SC vs. 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg vs. FC St. Pauli.

Der SC Paderborn setzte sich in der Hinrunde mit 3:0 durch und ist in der Tabelle auch besser positioniert als die Sachsen. Sieben Punkte liegen zwischen den beiden Teams.

SC Paderborn vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um das Duell zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden heute live verfolgen zu können, wird ein Zugang zu Sky benötigt. Der Pay-TV-Sender ist es, der das Zweitligaspiel sowohl im TV als auch im Livestream überträgt. Auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) wird die Begegnung übertragen. Martin Weinberger übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) wird außerdem auch die Samstagskonferenz angeboten. Dort werden neben Paderborn vs. Dynamo Dresden auch die anderen Parallelspiele abgebildet.

Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr zudem auch im Livestream schauen. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglicht Euch den Zugriff auf den Livestream.

© getty Dynamo Dresden will den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.

Zusätzlich bietet OneFootball das Spiel an. 3,99 Euro kostet das Spiel, ein langfristiges Abo muss diesbezüglich nicht abgeschlossen werden.

SC Paderborn vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt habt kein SkyGo-Abo bzw. SkyTicket und wollt auch nichts für OneFootball ausgeben? Dann müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. Denn bei SPOX wird SC Paderborn vs. Dynamo Dresden live und ausführlich getickert. Wir tickern auch die Konferenz mit.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels SC Paderborn vs. Dynamo Dresden.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

SC Paderborn vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 2. Bundesliga (22. Spieltag)

2. Bundesliga (22. Spieltag) Datum: Samstag, 12. Februar 2022

Samstag, 12. Februar 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Benteler-Arena (Paderborn)

Benteler-Arena (Paderborn) Übertragung: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, OneFootball

