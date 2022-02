HSV vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenduell in der 2. Bundesliga: Der HSV empfängt Werder Bremen zum 24. Spieltag. So könnt Ihr das Nordderby heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mehr könnte dieses Duell kaum bieten! In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 27. Februar zum Spitzenspiel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen.

Spitzenspiel deshalb, da der HSV mit Blick auf die Tabelle vor Beginn des Spieltags als Zweiter den Spitzenreiter empfängt - und dann auch noch im historischen Nordderby. Anstoß des Kräftemessens ist um 13.30 Uhr, Schauplatz das Volksparkstadion des HSV.

HSV gegen Werder Bremen: Wo kann man sich das Nordderby heute live im TV und Livestream ansehen? SPOX klärt im Folgenden darüber auf - und nennt auch eine Liveticker-Möglichkeit.

© getty In der Hinrunde bezwang der HSV die Bremer 2:0.

HSV vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Neben Sky überträgt auch Sport1 Spiele der 2. Liga - allerdings nur samstagabends, nicht sonntags. Das bedeutet dementsprechend, dass Ihr HSV gegen Werder heute ausschließlich im Pay-TV bei Sky live zu sehen bekommt.

Ausschau halten müsst Ihr für diese Partie nach Sky Sport Bundesliga 2, dort wird sie ausgestrahlt. Sendungsstart ist um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß in Hamburg. Oliver Seidler ist für Sky als Kommentator im Einsatz.

Das Sky-Programm abrufen könnt Ihr dann auch via Livestream mit Sky Go oder Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

HSV vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Wenn sich die Hanseaten gegenüberstehen und um die Spitze in der Tabelle kämpfen, könnt Ihr Euch auch bei SPOX reinklicken. Hier steht ein Liveticker zur Verfügung, der alles Wichtige schriftlich notiert und Euch umgehend darüber informiert. Ob Tore, Wechsel, Karten, Aufreger oder Sonstiges: Im Ticker entgeht Euch nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Hamburger SV - Werder Bremen

HSV vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hamburger SV - Werder Bremen

Hamburger SV - Werder Bremen Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 24

24 Datum: 27. Februar 2022

27. Februar 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

2. Bundesliga: Tabelle vor dem 24. Spieltag

In der Tabelle der 2. Liga vor dem 24. Spieltag geht es oben richtig heiß her. Zwischen Spitzenreiter Werder und dem FC Schalke 04 als Fünften liegen gerade mal zwei Punkte. Dieser Bereich der Tabelle kann in seiner Reihenfolge also gleich wieder kräftig durcheinandergewürfelt werden.