In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der Hamburger SV empfängt in der 2. Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Wer gewinnt das Duell des Vierten gegen den Sechsten? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

HSV vs. Heidenheim: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenspiel zwischen den beiden punktgleichen Teams des HSV und 1. FC Heidenheim! Beide Mannschaften sind aktuell auch gut in Form. Heidenheim ist seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege und ein Unentschieden), der HSV seit fünf. In der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs mit einem torlosen Unentschieden.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr wird die Partie des 22. Spieltags im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie in der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim.

HSV vs. Heidenheim: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst

HSV vs. Heidenheim: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv überträgt Sky heute HSV vs. Heidenheim. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 4 & 8 (HD) an. Torsten Kunde kommentiert das Spiel. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Bundesliga 7 (HD) ist HSV vs. Heidenheim auch in der Samstagskonferenz der 2. Bundesliga live zu sehen.

Auch im Livestream hat Sky das Einzelspiel und die Konferenz im Angebot. Diesen könnt Ihr entweder über die SkyGo-App (Bestandskunden) oder via SkyTicket freischalten.

OneFootball zeigt zudem Spiel zum Preis von 3,99 Euro im Livestream an.

