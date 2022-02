HSV vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die beiden formstarken Zweitligisten Hamburger SV und 1. FC Heidenheim treffen im Rahmen des 22. Spieltags in der 2. Bundesliga aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der Hamburger SV empfängt am heutigen Samstag, den 12. Februar, am 22. Spieltag der 2. Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Pünktlich um 13.30 Uhr wird die Partie im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

Beide Mannschaften befinden sich im oberen Tabellendrittel und sind aktuell auch gut in Form. Die Heidenheimer sind seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege und ein Unentschieden). Die letzte Niederlage der Hamburger auf der anderen Seite liegt sogar noch weiter zurück - fünf Spiele sind die Rothosen ungeschlagen. Einen klaren Favoriten gibt es also nicht, in der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs mit einem torlosen Unentschieden.

HSV vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Als einziger Sender überträgt Sky heute das Zweitligaspiel zwischen dem HSV und Heidenheim live und in voller Länge. Das Einzelspiel bietet der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 4 & 8 (HD) an. Torsten Kunde kommentiert dabei von Anpfiff bis zum Ende das Spielgeschehen.

Ihr wollt neben HSV vs. Heidenheim auch die Parallelspiele Karlsruher SC vs. 1. FC Nürnberg, SC Paderborn vs. Dynamo Dresden und Jahn Regensburg vs. FC St. Pauli im Auge behalten? Dann müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 3 oder Sky Sport Bundesliga 7 (HD) anmachen. Auf diesen beiden Sendern wird nämlich ab 13 Uhr die Samstagskonferenz übertragen.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream hat Sky das Einzelspiel und die Konferenz im Angebot. Diesen könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

© getty Der HSV ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen.

HSV vs. 1. FC Heidenheim, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Um bei HSV gegen Heidenheim nichts zu verpassen, müsst Ihr nicht unbedingt Zugang zu Sky oder OneFootball haben. SPOX tickert die Partie nämlich auch mit. So werdet Ihr während der 90 Minuten über alle wichtigen Szenen informiert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie HSV vs. 1. FC Heidenheim.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag