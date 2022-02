Hansa Rostock empfängt Werder Bremen am 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier das gesamte Spiel im Liveticker.

Werder Bremen kann mit einem Sieg gegen Hansa Rostock und Schützenhilfe schon an diesem Spieltag (22.) an Darmstadt 98 und St. Pauli vorbeiziehen und die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen. Hier könnt Ihr das ganze Spiel im Liveticker verfolgen.

Hansa Rostock vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dieses Duell ist für Werder jedoch weniger interessant, die Bremer werden vermutlich eher ein Auge auf Hamburg gegen Heidenheim legen, da die beiden Klubs nur einen Punkt hinter Bremen stehen. Im oberen Tabellendrittel der 2. Bundesliga ist es aktuell ohnehin sehr eng.

Vor Beginn: Das Duell wird heute um 18.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock angepfiffen, parallel ist Holstein in Aue zu Gast.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Hansa Rostock vs. Werder Bremen am 22. Spieltag der 2. Bundesliga!

Hansa Rostock vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa: Kolke - T. Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, H. Behrens, Fröling - Verhoek

Hansa Rostock vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Hansa Rostock vs. Werder Bremen ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Sky überträgt alle Spiele der Bundesliga live und in voller Länge, Rostock gegen Bremen läuft dort heute exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Klaus Veltman ab 18 Uhr. Alternativ könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Freitags-Konferenz mit Moderator Hartmut von Kameke ab 18 Uhr verfolgen, mit der Ihr auch auf dem Stand bleibt beim Parallelspiel Erzgebirge Aue vs. Holstein Kiel.

Beide Übertragungen könnt Ihr auch als Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

