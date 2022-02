Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fortuna Düsseldorf empfängt Schalke 04 am 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Schalke 04 will wieder zurück in die Bundesliga, Fortuna Düsseldorf will den Abstieg in die 3. Liga verhindern - die beiden Seiten kommen mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in das Duell am 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: Termin, Anpfiff und Stadion

Fortuna Düsseldorf empfängt den FC Schalke 04 am heutigen Sonntag (13. Februar) um 13.30 Uhr in der Merkur Spiel Arena in Düsseldorf.

Der FC Schalke kann mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf an die Spitze der 2. Bundesliga springen.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Narey, Appelkamp - Ginczek, Hennings

Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Narey, Appelkamp - Ginczek, Hennings Schalke: Fraisl - Itakura, Sané, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Terodde, Bülter

2. Bundesliga: Der 22. Spieltag im Überblick

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Sky überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Hannes Herrmann ab 13 Uhr. Alternativ könnt Ihr Euch dort auch die Sonntags-Konferenz ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Yannick Erkenbrecher anschauen, mit der Ihr auch die Highlights der Parallelspiele Hannover 96 vs. SV Darmstadt 98 und FC Ingolstadt 04 vs. SV Sandhausen seht.

Beide Übertragungen könnt Ihr auch im Livestream empfangen, entweder mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, stehen euch wie gewohnt die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Mit dem Ticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Düsseldorf! Auch dort habt Ihr die Option, die drei Spiele in der 2. Bundesliga am Sonntag in Konferenzform zu verfolgen.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag