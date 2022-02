Am heutigen Sonntag steht heute das Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 auf dem Programm. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Das Hinspiel zwischen Düsseldorf und Schalke in Gelsenkirchen ging mit 3:1 deutlich an die Knappen. Ob die kriselnden Rheinländer den Spieß heute umdrehen können, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker zur 2. Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt. Die Gastgeber kämpfen mit 20 Zählern auf dem Relegationsplatz gegen den Abstieg, am die Schalker hingegen sind nur zwei Punkte vom Relegationsplatz am oberen Ende entfernt.

Vor Beginn: Wie gewohnt ist auch dieses Sonntagsspiel für 13.30 Uhr angesetzt, gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke in der 2. Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 im Liveticker: Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Narey, Appelkamp - Ginczek, Hennings

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Möchtet Ihr die Begegnung zwischen Düsseldorf und Schalke heute live sehen, habt Ihr nur eine Möglichkeit: Sky. Bei Sky Sport Bundesliga 2 geht es eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit den Vorberichten los, anschließend übernimmt Hannes Herrmann. Falls Ihr auch an den parallel laufenden Sonntagsspielen interessiert seid, sei Euch die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 ans Herz gelegt.

Online findet Ihr das gesamte Programm selbstredend auch, entweder via Sky Go oder mit dem Sky Ticket.

2. Bundesliga: Die Tabelle am 22. Spieltag