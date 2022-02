In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Im Abendspiel der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute Darmstadt 98. Wer die Partie am 24. Spieltag für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Florian Lechner, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Steven Greif und Henry Müller. Vierter Offizieller ist Max Burda. An den Video-Monitoren sitzt Daniel Schlager, sein Assistent ist Rafael Foltyn.

Vor Beginn: Der Aufsteiger aus Dresden hat andere Sorgen, liegt derzeit nur einen Punkt vor dem Relegationsrang, der angesichts des großen Abstands zu Aue und Ingolstadt der wichtige Rang im Abstiegskampf ist. Das Team von Alexander Schmidt hat allerdings seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen und ist dadurch aus dem Mittelfeld in den Tabellenkeller abgerutscht.

Vor Beginn: Dafür braucht es für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht allerdings den ersten Sieg nach drei Partien, aus den vergangenen fünf Spielen holte Darmstadt nur einen Sieg. Immerhin: die vergangenen vier Siege gab es allesamt auswärts, das Hinspiel gegen Dynamo gewann man ebenfalls mit 1:0!

Vor Beginn: Voraussetzung für einen Sprung an die Tabellenspitze ist allerdings ein Sieg mit fünf Treffern Unterschied für die Lilien. Die heutigen Gäste sind derzeit Tabellenvierter, sowohl Werder Bremen als auch der Hamburger SV können am Sonntag aber noch nachlegen. Da die Schalker am Mittag aber nur Unentschieden gespielt haben, könnten sich die Darmstädter mit einem Sieg zumindest unter den ersten Vier festsetzen.

Vor Beginn: Die Konkurrenz hat vorgelegt, nun hat Darnstadt 98 aber die große Chance: Mit einem Sieg können die Lilien zumindest bis morgen mittag an die Tabellenspitze springen, Dynamo Dresden hat etwas dagegen. Auf gehts!

Vor Beginn: Im Kampf um den Aufstieg geht es für Darmstadt heute gegen den Aufsteiger aus Dresden. Die letzten Partien liefen für die Lilien alles andere als ideal. Nach der 0:5-Klatsche gegen den HSV folgten zwei Unentschieden gegen Hansa Rostock und Hannover 96. Darmstadt muss schnell wieder in die Spur finden, um im Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren. Zwei Unentschieden in Folge holten in der Liga auch die heutigen Gastgeber Dynamo Dresden. Zwei ungeschlagene Spiele helfen vor allem dem Selbstvertrauen im Abstiegskampf - die zwei Punkte sind für ein Polster im Tabellenkeller jedoch zu wenig. Wer von den beiden Teams kann heute endlich wieder drei Punkte einsacken?

Vor Beginn: Das Abendspiel in der 2. Liga wird heute um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Mitryushkin - Akoto, Sollbauer, Ehlers, Giorbelidze - Y. Stark - M. Schröter, Kade - Batista Meier - Daferner, Borrello

Mitryushkin - Akoto, Sollbauer, Ehlers, Giorbelidze - Y. Stark - M. Schröter, Kade - Batista Meier - Daferner, Borrello Darmstadt 98: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Riedel, Gjasula - Skarke, Marvin Mehlem - P. Tietz, L. Pfeiffer

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky und Sport 1 zeigen die Partie zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 heute live und in voller Länge im TV. Auf Sport 1 beginnt die Übertragung des Spiels im Free-TV um 19.30 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr die Partie live und vollumfänglich ab 20.00 Uhr im Pay-TV. Der Anstoß der Partie erfolgt heute um 20.30 Uhr.

Beide TV-Sender bieten Euch zudem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu sehen. Den kostenlosen Livestream von Sport 1 findet Ihr auf der Sport 1-Website. Mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket könnt Ihr als Sky-Kunden das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Zu guter Letzt bietet Euch OneFootball die Möglichkeit die Partie heute im Livestream zu sehen. Bei dem Streaminganbieter könnt Ihr das Spiel, ganz ohne Abo, als Einzelstream erwerben.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 24. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Werder Bremen 23 44:31 13 42 2. Hamburger SV 23 42:21 21 41 3. Darmstadt 98 23 48:30 18 41 4. St. Pauli 23 45:34 11 41 5. Schalke 04 23 45:27 18 40 6. Heidenheim 23 29:29 0 38 7. Nürnberg 23 32:32 0 36 8. Paderborn 24 41:33 8 33 9. Karlsruher SC 23 40:35 5 32 10. Jahn Regensburg 23 42:37 5 31 11. Holstein Kiel 24 30:38 -8 31 12. Hannover 96 24 23:32 -9 31 13. Fortuna Düsseldorf 23 28:32 -4 26 14. Dynamo Dresden 23 23:31 -8 26 15. Hansa Rostock 23 27:36 -9 25 16. Sandhausen 23 25:40 -15 25 17. Erzgebirge Aue 24 23:48 -25 16 18. Ingolstadt 23 21:42 -21 15