Die 2. Bundesliga kehrt heute mit der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV aus der Winterpause zurück. Hier tickern wir die Partie für Euch mit.

In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute den HSV. Welches Team startet besser aus der Winterpause? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Dynamo Dresden vs. Hamburger SV / Spielbeginn 18.30 Uhr Tore Aufstellung Dresden Broll - Akoto, Ehlers, Sollbauer, Löwe - Stark - Borello, Kade - Drchal, Daferner, Königsdörffer Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Gyamarah, Vuskovic, Schonlau, Heyer - Meffert - Reis, Kinsombi - Kittel, Glatzel, Alidou Gelbe Karten

Dynamo Dresden vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ebenfalls zwei Umstellungen gibt es bei den Gästen. Tim Walter setzt Keeper Marko Johansson und Bakery Jatta auf die Bank. Dafür kehrt die eigentliche Nummer 1 Daniel Heuer Fernandes nach einer Kapselverletzung im Knie und knapp zwei Monaten Pause ins HSV-Tor zurück. Den Platz von Jatta nimmt David Kinsombi ein. Die Hamburger sind in diesem Winter auf dem Transfermarkt noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten - abgesehen von der Vertragsverlängerung mit Heuer Fernandes bis 2024.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor Weihnachten nimmt Alexander Schmidt aufseiten der Hausherren zwei Veränderungen vor. Anstelle von Robin Becker (Bank) und Morris Schröter (nicht im Kader) rutschen Julius Kade und Winterneuzugang Vaclav Drchal (Leihgabe von Sparta Prag) in die Dresdner Anfangsformation. Oliver Batista-Meier, die zweite Neuverpflichtung der aktuellen Transferperiode, nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Vor Beginn: Für den Hamburger SV stehen anfangs folgende elf Spieler auf dem Rasen: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert, Reis, Kinsombi - Alidou, Glatzel, Kittel.

Vor Beginn: Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Die SG Dynamo Dresden geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Broll - Akoto, Ehlers, Sollbauer, Löwe - Stark, Borrello, Kade - Drchal, Daferner, Königsdörffer.

Vor Beginn: Ab heute wird auch in der 2. Bundesliga wieder gespielt! Mit der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV steht am ersten Spieltag nach der kurzen Winterpause gleich ein Kracher an. Der HSV will mit einem Sieg seine Aufstiegsambitionen untermauern, während es für Dresden gilt, Punkte im Abstiegskampf zu holen.

Vor Beginn: Die Partie des 19. Spieltags wird heute um 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen Dynamo Dresden und dem HSV.

Dynamo Dresden vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag