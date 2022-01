Dynamo Dresden vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga treffen heute Dynamo Dresden und der Hamburger SV aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem der Rückrundenauftakt bereits im Dezember gespielt worden ist, startet die 2. Bundesliga mit dem 19. Spieltag in das neue Jahr. Nach durchwachsener Hinrunde und verpatzten Rückrundenstart gegen Schlusslicht Ingolstadt findet sich Dynamo Dresden im Tabellenmittelfeld wieder.

Bei acht Punkten Rückstand auf den drittplatzierten und fünf Punkten Vorsprung auf Platz 16. werden die kommenden Partien richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf der Dresdner. Der Hamburger SV will im mittlerweile vierten Anlauf wieder zurück in die Bundesliga.

Obwohl der HSV an den ersten 18. Spieltagen lediglich zwei Mal als Verlierer vom Platz ging, sorgten ganze neun Unentschieden dafür, dass die Hamburger aktuell punktgleich mit drei weiteren Mannschaften auf Tabellenplatz drei stehen.

Dynamo Dresden vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Am ersten Spieltag nach der Winterpause geht es für Dynamo Dresden am heutigen Freitag (14. Januar) gegen den Hamburger SV. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Wer das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV heute live sehen will, brauch einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender hält sämtliche Rechte für die Ausstrahlung der 2. Bundesliga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag und Sonntag sowie die Freitagabendspiele. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft zusätzlich bei Sport1 im Free-TV.

Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV wird auf Sky Sport 1 zu sehen sein. Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream könnt ihr das Spiel verfolgen. Euch stehen dafür die Plattformen SkyGo und SkyTicket zur Verfügung.

Dynamo Dresden vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Wir begleiten die Begegnung mit einem Liveticker, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Dresden vs. Hamburger SV!

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 14. Januar

Anstoß: 18:30 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

TV: Sky

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga - voraussichtliche Aufstellung

Dynamo Dresden: Broll - Akoto, Ehlers, Sollbauer, C. Löwe - Stark - Schröter, Kade - Daferner - Königsdörffer, Borrello

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Wintzheimer, Glatzel, Alidou

