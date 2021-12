Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft Schalke 04 auf den 1. FC Nürnberg. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Vor rund 60 Jahren wäre diese Partie sicherlich ein legitimes Endspiel um die deutsche Meisterschaft gewesen. Beide Mannschaften haben lange Traditionen, jedoch für den Erhalt der Fußball-Bundesliga hat es nicht gereicht. In der 2. Liga spielen die Teams auf ordentlichem Niveau mit, aber der Schwung, um sich zu einem Aufstiegskandidaten zu mausern, fehlt aktuell beiden Mannschaften.

In diesem Verfolgerduell geht es also um Positionierung, da die entscheidende Phase der Meisterschaft ja erst noch kommt. Am Freitag eröffnen die beiden Klubs den 17. Spieltag in der zweiten Bundesliga.

Während Schalke Heimspiele gegen direkte Konkurrenten gewinnen muss, kann Nürnberg hier auch mit einem Punktgewinn gut leben. Es darf erwartet werden, dass die Knappen entsprechend elanvoll versuchen werden, das Spiel frühzeitig schon zu bestimmen.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und dem 1. FC Nürnberg nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt stets die Nachmittagsspiele an den Tagen Samstag und Sonntag sowie die Abendspiele am Freitag. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird, wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch, ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg: Formcheck

Schalke holte in den letzten sechs Spielen nur einen Sieg und verlor zuletzt bei Spitzenreiter St. Pauli mit 1:2. Die Mannschaft hatte sich in der Tabelle nach oben gekämpft, ließ nun aber wieder nach und verlor an Boden. Das geht zeitlich zusammen mit dem Ausfall von Toptorjäger Simon Terodde.

Nürnberg konnte zwei der letzten drei Spiele gewinnen. Zuletzt hieß es 2:1 gegen Holstein Kiel. Die Mannschaft schafft es aber aktuell nicht, auch schwächere Gegner klar zu distanzieren, es bleibt immer spannend bis zum Schluss. Gegen Kiel überließen die Nürnberger ihren Gästen den Ballbesitz, womit diese aber nichts anfangen konnten. Nürnberg erspielte sich Chancen, konterte im eigenen Stadion und holte sich schließlich die drei Punkte. Auch gegen Schalke darf diese Kontertaktik erwartet werden.

