KSC vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft der KSC auf Hansa Rostock. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga nimmt der Karlsruher SC als nur leichter Favorit Hansa Rostock in Empfang. Der KSC konnte im Sommer an der Ostsee gewinnen, die jüngsten vier Aufeinandertreffen im Badischen endeten aber nur unentschieden. Die Rostocker wollen den ersten Sieg in Karlsruhe seit 13 Jahren.

KSC vs. Hansa Rostock: Termin, Ort

Spielbeginn im Karlsruher Wildpark ist am Sonntag, 19.12.2021, um 13.30 Uhr.

KSC vs. Hansa Rostock: 2. Liga heute live im TV und im Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Karlsruhe und Rostock nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele. Lediglich das Samstagabendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das komplette Live-Programm lässt sich auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Hier geht's zu Sky Ticket.

Hier geht's zu Sky Go.

KSC vs. Hansa Rostock: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zur Partie KSC vs. Hansa Rostock.

2. Liga: 18. Spieltag im Überblick

Date­ ­Time­ ­Match­ Ort Fr., 17.12.2021 18:30 F95 - SVS Merkur Spiel-Arena Fr., 17.12.2021 18:30 KIE - STP Holstein-Stadion Sa., 18.12.2021 13:30 AUE - FCN Erzgebirgsstadion Sa., 18.12.2021 13:30 SCP - HDH Benteler-Arena Sa., 18.12.2021 20:30 HSV - S04 Volksparkstadion Sa., 19.12.2021 13:30 H96 - SVW HDI-Arena Sa., 19.12.2021 13:30 KSC - FCH BBBank Wildpark Sa., 19.12.2021 13:30 REG - D98 Jahnstadion Regensburg

KSC vs. Hansa Rostock: Formcheck

Der Karlsruher SC konnte sich in den vergangenen Wochen in der 2. Bundesliga etwas nach vorne schieben. Die Mannschaft von Christian Eichner entschied zwei der jüngsten drei Zweitligapartien für sich (eine Niederlage). Das 3:2 gegen Heidenheim war der sechste Saisonerfolg nach sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Damit stehen die Badener auf Platz zehn der 2. Bundesliga, fünf Punkte hinter den Aufstiegsrängen. In den letzten fünf Ligapartien gab es für den KSC nur eine Niederlage (2 S, 2 U).

Hansa Rostock kam in den vergangenen Wochen in der 2. Bundesliga stärker unter Bedrängnis. Die Elf von Trainer Jens Härtel konnte die letzten vier Ligaspiele mit zwei Niederlagen nicht gewinnen. Das 0:3 in Hamburg war für die Hanseaten die achte Saisonniederlage nach fünf Erfolgen und vier Unentschieden. Damit belegen die Norddeutschen nur mehr Rang 14, fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. In den vergangenen acht Ligaspielen sprangen nur neun Zähler heraus.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle