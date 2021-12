HSV vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Top-Spiel in der 2. Bundesliga: Der HSV und Schalke 04 nehmen es unter Flutlicht miteinander auf. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

Namhaftes Duell in der 2. Bundesliga, das man eigentlich aus der Bundesliga gewohnt ist: Am 18. Spieltag treten der Hamburger SV und der FC Schalke 04 gegeneinander an. Und dabei handelt es sich auch noch um das Abendspiel am heutigen Samstag, den 18. Dezember. Anstoß ist dementsprechend um 20.30 Uhr, Schauplatz das Hamburger Volksparkstadion.

Nicht nur die Namen beider Vereine, sondern auch ihre jeweiligen Tabellenpositionen sind eines Spitzenspiels würdig. Die Hamburger und die Schalker sind von den Punkten her sogar gleichauf, haben nach 17 Partien jeweils 29 Zähler auf dem Konto.

Der HSV befindet sich aber vor S04 auf dem dritten Rang, da er über die um zwei Treffer bessere Tordifferenz verfügt. Bedeutet auch: Die Gelsenkirchener werden dieses Wochenende nur im Falle eines Sieges vorbeiziehen können. Vor den beiden heutigen Kontrahenten befinden sich noch der SV Darmstadt 98 (32) und der FC St. Pauli (36).

HSV gegen Schalke 04: Dieses Aufeinandertreffen verspricht Spannung. Doch wie lässt es sich heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

© getty Das Hinspiel gewann der HSV auf Schalke 3:1.

HSV vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der kompletten 2. Liga liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky, der Euch somit auch heute das Spiel zwischen Hamburg und Schalke zeigt. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die 90 Minuten live zu sehen, wenn man nicht gerade im Stadion ist - und das sogar im Free-TV.

Sport1 zeigt bekanntermaßen in der 2. Liga immer die Partien, die samstagabends ausgetragen werden. Die Vorberichterstattung beginnt heute um 19.45 Uhr, verfolgen könnt Ihr das TV-Programm dann auch via Livestream auf sport1.de.

Auf Sky müsst Ihr derweil nach Sky Sport Bundesliga 2 Ausschau halten, um HSV gegen S04 zu sehen. Los geht es um 20 Uhr. Und auch hier könnt Ihr auf einen Livestream zurückgreifen, wofür Euch wiederum Sky Go und Sky Ticket als Plattformen zur Verfügung stehen.

HSV vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Und dann wäre da auch noch SPOX. Hier nämlich bekommt Ihr alles Wichtige, was sich in den 90 Minuten samt Nachspielzeit tut, schriftlich im Liveticker serviert.

HSV vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

HSV vs. Schalke 04, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi - Churlinov, Pieringer

