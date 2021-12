Der Hamburger SV empfängt heute am 17. Spieltag der 2. Bundesliga Hansa Rostock. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

Nordduell in der 2. Bundesliga! Der HSV spielt am heutigen Tag gegen Hansa Rostock und möchte mit einem Sieg wieder näher an die Aufstiegsplätze rücken. Ob das heute gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach zwölf Spielen ohne Niederlage gab es für den heutigen Gastgeber am letzten Spieltag in der Liga mal wieder eine Niederlage. Durch das 0:1 gegen Hannover 96 ist der HSV in der Tabelle nur noch auf Platz acht zu finden. Hansa Rostock beendete seine letzten beiden Partien jeweils 1:1-unentschieden. Beide Teams wollen heute mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Vor Beginn: Das Nordduell wird heute um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem HSV und Hansa Rostock.

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Alidou, Glatzel, Jatta

Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kittel - Alidou, Glatzel, Jatta Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde - Duljevic, H. Behrens, Rhein, K. Schumacher - Verhoek

HSV vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem HSV und Hansa Rostock ist heute im TV exklusiv bei Sky zu sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 seht Ihr die Partie dabei live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die heutige Partie hingegen in der Konferenz zusammen mit den beiden anderen Partien der 2. Liga.

Ihr könnt das Spiel heute auch bequem im Livestream verfolgen. Das geht als Sky-Kunde zum einem bequem über die Sky Go-App, oder Ihr bucht beim Privatsender das Sky Ticket, welches es Euch ebenfalls ermöglicht, die Partie heute live zu streamen.

Auf OneFootball seht Ihr die Partie heute ebenfalls live und vollumfänglich. Dort könnt Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben und so ohne Abo einmalig die Überragung von Sky sehen.

