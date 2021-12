Hannover 96 vs. Werder Bremen, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft Hannover 96 auf Werder Bremen. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

In der 2. Bundesliga findet schon vor der Winterpause der 1. Spieltag der Rückrunde statt. An diesem Wochenende erwarten uns einige spannende Partien und es kommt in Hannover zu einem kleinen Nordderby. Die 96er empfangen Werder Bremen. Beide haben ihre letzten beiden Spiele gewinnen können. Hannover hat dadurch einen großen Schritt aus dem Keller gemacht und Werder den Anschluss an die Aufstiegsplätze wieder hergestellt.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Termin, Spielort

Datum & Uhrzeit: 19.12.2021, 13:30 Uhr

Austragungsort: HDI-Arena (Hannover)

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 18. Spieltag

TV-Übertragung: Live bei Sky Sport

Hannover 96 vs. Werder Bremen: 2. Liga heute live im TV und im Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Hannover und Bremen nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele. Lediglich das Samstagabendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das komplette Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: 2. Liga heute live im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird - wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch - ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zum Liveticker.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Formcheck der beiden Teams

Das Engagement von Jan Zimmermann bei Hannover 96 war ein Missverständnis. Es hat zwar keiner erwartet, dass die Niedersachsen um den Aufstieg mitspielen, die Mannschaft bewegte sich aber von Anfang an im Tabellenkeller. Vor allen Dingen seit dem Abgang Marvin Duckschs zu Werder Bremen fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive komplett. Unter Christoph Dabrowski ist zumindest defensive Stabilität zurückgekehrt.

Werder scheint sich nach dem skandalösen Abschied von Trainer Markus Anfang verbessert zu haben. Die Bremer haben zuletzt in Regensburg zwar erneut zurückgelegen, sich aber nicht aufgegeben und ihr Ding durchgezogen. Am Ende stand ein 3:2-Sieg. Durch den Sieg über den Jahn ist der SVW zurück im Aufstiegsrennen. Trotz Platz neun beträgt der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz nur drei Punkte.

2. Liga: 18. Spieltag im Überblick

Date­ ­Time­ ­Match­ Ort Fr., 17.12.2021 18:30 F95 - SVS Merkur Spiel-Arena Fr., 17.12.2021 18:30 KIE - STP Holstein-Stadion Sa., 18.12.2021 13:30 AUE - FCN Erzgebirgsstadion Sa., 18.12.2021 13:30 SCP - HDH Benteler-Arena Sa., 18.12.2021 20:30 HSV - S04 Volksparkstadion Sa., 19.12.2021 13:30 H96 - SVW HDI-Arena Sa., 19.12.2021 13:30 KSC - FCH BBBank Wildpark Sa., 19.12.2021 13:30 REG - D98 Jahnstadion Regensburg

2. Liga: Die aktuelle Tabelle