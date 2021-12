2. Bundesliga: FC Schalke 04 bekommt eigene TV-Serie

Nach dem FC Bayern und Borussia Dortmund soll nun auch über den FC Schalke 04 eine TV-Serie ausgestrahlt werden. Das bestätigte Sportvorstand Peter Knäbel.

"Unser Klub befindet sich mitten im größten Umbruch der Vereinsgeschichte. Daher haben wir uns im Frühsommer dazu entschlossen, die Arbeit hinter den Kulissen filmisch begleiten zu lassen", sagte Knäbel gegenüber der Bild-Zeitung.

Vor allem für die Fans der Knappen soll die Serie tiefere Einblicke liefern. Man wolle zeigen, "welche Veränderungen in ihrem Klub passieren, wie wir Entscheidungen treffen", so Knäbel. Dabei soll herausgestellt werden, "was der FC Schalke 04 für Stadt und Region bedeutet."

Im Gegensatz zu den Bayern oder dem BVB soll die Schalke-Serie jedoch nicht von Amazon produziert werden. Stattdessen habe man sich mit Warner Bros. auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Wo die Serie letztlich dann aber ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar.