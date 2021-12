Dynamo Dresden vs. KSC, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga trifft Dynamo Dresden auf den KSC. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Das kommende Wochenende hält wieder spannende Partien bereit und auch am Sonntag gibt es Fußball aus den besten drei deutschen Profiligen. So auch in der 2. Bundesliga, wo der mittlerweile 16. Spieltag auf dem Plan steht. Die Experten wissen, dass die Hinrunde fast beendet ist und sich die Teams schon auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Um 13:30 Uhr kommt es an der Elbe zum Duell zwischen der Sportgemeinschaft aus Dresden und dem Karlsruher SC. Dynamo muss aufgrund der hohen Corona-Zahlen im Freistaat Sachsen, die kommende Partie leider ohne Zuschauer austragen. Für die SGD ist das natürlich eine herbe Schwächung.

Der Blick auf die Tabelle lässt die Fans von Dynamo ein wenig nervös werden, aber noch lange nicht in Panik verfallen. Die Sachsen stehen mit 16 Punkten auf dem 14 Platz und der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang beträgt derzeit vier Punkte. Der kommende Gegner aus Karlsruhe hat wesentlich entspanntere Weihnachten vor der Brust. Mit Platz neun sind sie weit weg von Abstiegssorgen. Beide Teams haben ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen und wir dürfen uns auf eine packende Partie freuen.

Dynamo Dresden vs. KSC: Termin, Ort, Datum

Datum & Uhrzeit: 05.12.2021, um 13:30 Uhr

Spielort: Dresden, Rudolf-Harbig Stadion

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 16. Spieltag

TV-Übertragung: Sky Sport

Dynamo Dresden vs. KSC, Übertragung: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Dresden und dem KSC nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Dynamo Dresden vs. KSC, Übertragung: 2. Liga heute live im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zum Liveticker.

Dynamo Dresden vs. KSC: Formcheck

Die nächsten drei Spiele werden darüber entscheiden, ob die Schwarz-Gelben aus Dresden besinnliche Weihnachten feiern können bzw. dürfen. Gegen den KSC erwarten wir ein Spiel auf Augenhöhe. Am nächsten Wochenende gibt es dann das Derby gegen die Veilchen aus dem Erzgebirge, ehe dann kurz vor Weihnachten der Startschuss für die Rückrunde mit dem Duell gegen das Schlusslicht aus Ingolstadt ertönt. Es warten demnach wichtige Aufgaben auf die Sachsen und bereits am Sonntag gilt es, die 1:3-Pleite vom letzten Spieltag gegen Regensburg aus den Köpfen zu bekommen.

Die Fans der Badener aus Karlsruhe können mit den gezeigten Leistungen in der Hinrunde durchaus zufrieden sein. Das Saisonziel heißt auch in dieser Spielzeit wieder primär Klassenerhalt. Mit neun Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang gibt es beim KSC keinen Grund, in Hektik zu verfallen. Seit drei Spielen sind die Männer von Trainer Christian Eichner nun schon ohne Niederlage und wie schon erwähnt, konnte das letzte Spiel mit 4:0 im heimischen Wildparkstadion gegen Hannover 96 gewonnen werden. Gegen Dynamo will der KSC gleich nachlegen.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle