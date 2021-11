St.-Pauli-Coach Timo Schultz an COVID-19 erkrankt

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gaben die Hamburger am Samstagabend bekannt.

Der Coach reiste nicht mit der Mannschaft zum Punktspiel am Sonntag beim 1. FC Nürnberg und begab sich stattdessen in Hamburg in häusliche Quarantäne.

Schultz ist vollständig geimpft und zeigt aktuell nur leichte Symptome, war auf der Homepage der Hamburger zu lesen. Als Vorsichtsmaßnahme hatten bereits am Donnerstag und Freitag die Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler das Training geleitet, beide werden die Mannschaft wohl auch beim Spiel in Nürnberg coachen.